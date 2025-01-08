Ambiq 和 ThinkAR 联袂推出 AiLens， 颠覆 AR 眼镜行业

得克萨斯州奥斯汀, Jan. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的超低功耗半导体和边缘 AI 解决方案开发商 Ambiq® 与增强现实 (AR) 和 AI 技术先驱 ThinkAR 强强联合，推出专为日常佩戴设计的超轻便智能眼镜 AiLens。

AiLens 重量仅为 37 克，重新定义了轻量化智能眼镜，电池续航时间长达 10 小时以上，是业内平均续航时间 3 小时的三倍多，确保全天陪伴，无需频繁充电。

此款眼镜采用基于 Ambiq 专有的 Subthreshold Power Optimization Technology (SPOT®) 平台构建的超高效 Apollo4 System-on-Chip (SoC)，并集成了 ThinkAR 的先进语音激活 AR 功能。 两者结合，为用户提供无缝、直观的免提操作体验，并通过强大的边缘 AI 处理提升个性化洞察。

主要特点和创新：

• 先进的处理能力： Ambiq 的 Apollo4 SoC 搭载 Arm® Cortex®-M4F 微处理器，处理图形、音频和 AI 模型的运行频率高达 192 MHz。

• AI 驱动的个人助手： AiLens 配备一款自适应 AI 助手，可以学习用户偏好并提供定制化响应，支持 OpenAI 和第三方 API。

• 卓越的显示技术： Apollo4 的 2D/2.5D 图形加速器可提供高清视觉效果，确保以最低功耗实现流畅的性能。

• 无缝连接：与 Google、Microsoft 和第三方平台直接集成，可即时访问日历、文档和云存储。

• 人体工程学设计：市场领先的轻巧结构，重量仅 37 克，经过优化设计，显著提升长时程佩戴的舒适感。

• iOS 应用程序集成：专用应用程序，可增强功能，实现无缝控制。

Ambiq 首席执行官 Fumihide Esaka 表示：“我们与 ThinkAR 的合作标志着智能 AR 眼镜迈入全新时代。 能效、性能、功能和实用性的飞跃，为消费者带来了可穿戴边缘 AI 技术的重大变革。 我很期待看到人们将如何使用它来改善日常生活。”

ThinkAR 创始人 Joe Ye 则表示：“我们与 Ambiq 在 AiLens 产品上的合作彰显了我们践行创新的承诺。”

“我们共同创造了一款重新定义 AR 眼镜市场的产品——节能、直观，专为现代用户设计。” ThinkAR 日本办事处总裁 Paul Jones 如是说。

AiLens 与 SoftBank 合作的主要应用领略包括：医疗保健、工作场所生产力和培训、零售和电子商务、导航和旅行、教育和技能发展。

AiLens 可助力实现的具体核心功能包括：

• 实时语言翻译：实现多语言无缝交流。

• 备忘和提醒：方便学生和专业人士随时随地使用。

• 医疗保健解决方案：从可穿戴设备或医疗保健设备顺畅获取健康和保健数据。

• 工作流程优化：利用 OpenAI 技术支持的视觉响应，提高免提操作管理的工作效率，包括查看手机通知和访问互联网资源。

AiLens 凭借轻巧设计和先进处理能力，在最大程度减少外部组件的同时，确保用户长时间佩戴的舒适感。 这一创新在 AR 眼镜市场开创了无可比拟的用户体验。

ThinkAR AiLens 将在北美、亚太地区和欧洲同步上市。 美国市场将于 2025 年 1 月率先发售，随后于 2025 年 4 月登陆亚太地区和欧洲市场。 消费者可通过 Amazon、SoftBank Japan 以及其他线上线下零售商购买 AiLens。

欢迎了解更多合作信息， 或在 CES 2025 期间前往 The Venetian 酒店 2 楼 Bellini 2002 展厅体验 AiLens。

注：电池数据基于 ThinkAR 实验室测试结果，可能因使用情况和其他因素而有所不同。

关于 Ambiq

Ambiq 的使命是开发最低功耗的半导体解决方案，以实现智能设备的普及，并推动更节能、可持续和数据驱动的世界。 Ambiq 的出货量已超过 2.7 亿台，协助制造商打造一次充电可用数周的产品，同时凭借紧凑的设计提供尽可能多的功能。 如需了解更多信息，请访问 www.ambiq.com。

关于 ThinkAR

ThinkAR 利用其 AR 和 AI 创新技术为个人和企业赋能，打破传统设备的局限。 通过提供免提解决方案，ThinkAR 推动创建一个无缝且符合人体工程学的未来，让创意轻松飞扬。 如需了解更多信息，请访问 www.thinkar.com。

联系人

Charlene Wan

品牌、营销和投资者关系副总裁

电子邮件：cwan@ambiq.com

电话：+1.512.879.2850

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