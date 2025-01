Offentliggørelse af tilbudsdokument og bestyrelsens redegørelse

Nykredit offentliggør tilbudsdokument vedrørende overtagelsestilbuddet, og Spar Nord offentliggør bestyrelsens redegørelse

I forlængelse af indgåelsen af en offentliggørelsesaftale (Offentliggørelsesaftalen) mellem Spar Nord Bank A/S (Spar Nord) og Nykredit Realkredit A/S (Nykredit) den 10. december 2024 (jf. selskabsmeddelelse nr. 73) om Nykredits beslutning om at fremsætte et frivilligt kontant overtagelsestilbud på alle aktier (bortset fra egne aktier ejet af Spar Nord) i Spar Nord (Tilbuddet) har Nykredit i dag i henhold til § 4, stk. 2, og § 21 i bekendtgørelse nr. 636 af 15. maj 2020 om overtagelsestilbud (Overtagelsesbekendtgørelsen) offentliggjort et tilbudsdokument, der er godkendt af Finanstilsynet (Tilbudsdokumentet). Tilbudsdokumentet indeholder en acceptblanket og er vedhæftet sammen med Nykredits meddelelse.

Spar Nord offentliggør endvidere i henhold til § 22 i Bekendtgørelsen bestyrelsens redegørelse (Bestyrelsens redegørelse) vedrørende Tilbuddet. Som det fremgår af Bestyrelsens redegørelse, anbefaler Spar Nords bestyrelse enstemmigt Spar Nords aktionærer at acceptere Tilbuddet. Aktionærer i Spar Nord anbefales at læse Bestyrelsens redegørelse i sin helhed, inden de tager stilling til Tilbuddet. Bestyrelsens redegørelse er udarbejdet i en original dansk version (i medfør af Overtagelsesbekendtgørelsen) samt i en engelsk oversættelse. Ved uoverensstemmelser skal den danske version af Bestyrelsens redegørelse have forrang.

Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til Neel Rosenberg (medier) på 25 27 04 33 eller til økonomidirektør Rune Brandt Børglum (investorer) på 96 34 42 36.

