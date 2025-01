Finanskalenderen for Investeringsforeningen Stonehenge, administreret af BI Management A/S, ser for 2025 således ud:

Årsrapport for 2024: den 14. marts 2025

Ordinær generalforsamling: den 11. april 2025

Halvårsrapport for 1. halvår 2024: den 29. august 2025

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nicolai Hviid

Direktør