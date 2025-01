Volvo Cars Canada devient partenaire automobile officiel de Canada Snowboard

TORONTO, 08 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est avec fierté que Volvo Cars Canada annonce son partenariat avec Canada Snowboard. Cette nouvelle alliance incarne les valeurs communes des deux organisations : la sécurité, la durabilité et le sens de la communauté. Ce partenariat permettra à Volvo de se connecter avec les Canadien.ne.s qui aiment bouger et avec les familles passionnées de sports d’hiver et d’aventure. En s’impliquant partout au pays, Volvo encouragera l’essor de la planche à neige, depuis les initiatives locales jusqu’aux équipes nationales, contribuant ainsi à faire grandir ce sport d’un océan à l’autre.

« En tant que marque profondément enracinée dans les valeurs de sécurité, de durabilité et de famille, nous sommes ravis de nous associer à une communauté comme Canada Snowboard, qui partage nos convictions », a déclaré Aleiza Alerta, directrice du marketing et des communications, Volvo Cars Canada. « Tout en célébrant notre amour commun, à la fois canadien et scandinave, pour les sports d’hiver, ce partenariat met en lumière la joie que procurent les aventures en famille et en plein air. »

Dans le cadre de ce partenariat, et grâce à une série d’initiatives à la fois locales et nationales, Volvo Cars Canada et Canada Snowboard collaboreront pour stimuler le développement du snowboard au Canada. Volvo donnera de l’élan au sport en soutenant des projets clés de Canada Snowboard et en participant à différents événements majeurs et programmes communautaires, dont :

Événements de la Coupe du monde : Volvo aura une forte présence lors des six événements nationaux de la Coupe du monde de la FIS. Couvrant les différentes disciplines du snowboard, ces compétitions permettront à Volvo de joindre une large communauté de passionnés à travers tout le pays.





Séries GROM : Volvo se rapprochera des familles en soutenant les séries GROM (GROM SERIES Speed & Style), une série d'événements multidisciplinaires qui soutiennent les jeunes talents et encouragent la prochaine génération de planchistes.





ELLEboard : Volvo s'investira auprès de la communauté féminine du snowboard à travers le programme ELLEboard, qui soutient plus de 500 athlètes et contribue au développement du sport.



« Nous sommes fiers de nous associer à Volvo, dont l’engagement envers la sécurité et l’innovation s’aligne parfaitement avec les valeurs de Canada Snowboard », a affirmé Dustin Heise, PDG de Canada Snowboard. « Grâce au soutien de Volvo, nous pouvons développer le sport au Canada – par l’entremise de programmes locaux qui inspirent la nouvelle génération, et d’événements nationaux qui mettent en valeur le meilleur de ce sport. Tout ça, en s’assurant de bâtir un avenir plus sûr et plus solide pour nos athlètes. »

Forte de décennies d’innovation en matière de sécurité automobile, Volvo offre aux familles canadiennes une gamme complète de véhicules qui leur assurent des trajets sûrs et durables vers et depuis les pistes. Avec une approche centrée sur les personnes et la planète, Volvo Cars intègre des technologies de sécurité avancées pour s'assurer que, quelle que soit l'aventure, la population peut voyager en toute confiance, bien protégée par la fine pointe des systèmes de sécurité routière.

Pour en savoir plus sur ce partenariat, cliquez ici.

À propos de Volvo Car Canada ltée

Volvo Car Canada ltée (VCCL) est une filiale de Volvo Car Group de Göteborg en Suède. VCCL fournit un soutien en matière de marketing, de ventes, de pièces, de services, de technologies et de formation aux 38 concessionnaires automobiles Volvo du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site média de Volvo Cars Canada : www.media.volvocars.com/ca/fr-ca .

Volvo Cars en 2023

En 2023, Volvo Car Group a enregistré un bénéfice d’exploitation record de 25,6 milliards de couronnes suédoises. Son chiffre d’affaires en 2023 a totalisé 399,3 milliards de couronnes suédoises, un record absolu jusqu’à maintenant, alors que ses ventes mondiales ont atteint un nombre record de 708 716 véhicules.

À propos de Volvo Car Group

Volvo Cars a été fondée en 1927. Aujourd’hui, c’est l’une des marques automobiles les plus connues et les plus respectées au monde et elle vend ses véhicules au détail dans plus de 100 pays. Volvo Cars est cotée à la bourse Nasdaq de Stockholm, où elle y est inscrite sous le symbole « VOLCAR B ».

« Pour la vie. Donner aux gens la liberté de se déplacer de façon personnelle, écoresponsable et sécuritaire. » Cet objectif se reflète dans l’ambition de Volvo Cars de devenir un constructeur d’automobiles entièrement électriques d’ici 2030, ainsi que dans son engagement envers la réduction continue de son empreinte carbone, puisqu’elle aspire à être une société climatiquement neutre d’ici 2040.

En décembre 2023, Volvo Cars employait environ 43 400 travailleurs à temps plein. Son siège social ainsi que ses services d’élaboration de produits, de marketing et d’administration sont principalement situés à Göteborg, en Suède. Ses usines de production sont situées à Göteborg, à Gand (Belgique), en Caroline du Sud (É.-U.), à Chengdu, à Daqing et à Taizhou (Chine). La compagnie a également des centres de recherche et développement et de conception à Göteborg et à Shanghai (Chine).

À propos de Canada Snowboard

Canada Snowboard est l’organisme national de gouvernance du snowboard au Canada.

Canada Snowboard s'engage à atteindre l'excellence en matière de haute performance dans les compétitions de la Coupe du monde de la FIS, des Championnats du monde, du World Snowboard Tour et des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver. Travaillant en partenariat avec les associations provinciales et territoriales de snowboard du Canada, et soutenu par le gouvernement du Canada, l’organisme À nous le podium, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien, Canada Snowboard offre également une vaste gamme de programmes et de services de soutien fondés sur les principes établis du développement à long terme de l'athlète (DLTA). Pour de plus amples renseignements sur les services et programmes offerts, consultez le www.canadasnowboard.ca .



