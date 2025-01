Onze organisations caritatives se partagent les 550 000 $ donnés par Brandt

Les employés de Brandt ont versé des fonds pour soutenir 11 organisations au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande lors d’un événement annuel des Fêtes.

REGINA, Saskatchewan, 08 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Onze organisations caritatives se partagent 550 000 $ en gaieté de Noël, grâce aux dons du Fonds des Fêtes Un milliard de mercis Brandt. Ces contributions s'inscrivent dans le cadre de la célébration annuelle des fêtes virtuelles de l'entreprise, qui dure une semaine et au cours de laquelle les employés de Brandt choisissent la manière dont les fonds sont distribués dans leurs communautés locales. Au cours des cinq dernières années, les employés de Brandt ont versé 2,2 millions $ à diverses organisations caritatives au Canada, aux É.-U., en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« Soutenir nos communautés est une priorité pour nous. Nous donnons en retour pour renforcer les endroits où nos employés et nos clients vivent et travaillent, assurant ainsi un avenir meilleur pour nous tous », a déclaré Matt Semple, vice-président principal de Brandt - Marketing. « Les fêtes de fin d'année sont l'occasion d'exprimer sa gratitude, et le Fonds de Noël « Un milliard de mercis » est la façon dont la famille Brandt remercie nos communautés et les organisations qui les rendent fortes.

Les bénéficiaires de cette année, par pays, sont les suivants :

Canada (295 000 $CA) • Société canadienne du cancer 140 000 $ • Rêves d’enfants Canada 71 000 $ • Société Alzheimer du Canada 51 000 $ • Société canadienne de la sclérose en plaques 33 000 $ É.-U. (85 000 $US) • Projet Wounded Warrior 50 000 $ • Clinique Mayo 25 000 $ • Fondation du Heartland Community College 10 000 $ Australie (85 000 $AU) • Rural Aid Australie 61 000 $ • Make-A-Wish Australia 24 000 $ Nouvelle-Zélande (85 000 $NZ) • Société du cancer de Nouvelle-Zélande 53 000 $ • Rural Support Charitable Trust Nouvelle-Zélande 32 000 $

Le programme Un milliard de mercis! Brandt s'apprête à fêter son treizième anniversaire. Depuis sa création, le programme a investi plus de 25 millions $ dans plus de 250 communautés au Canada, aux É.-U., en Nouvelle-Zélande et en Australie.

À propos du groupe d’entreprises Brandt

Le Groupe d'entreprises Brandt, dont le siège social est situé à Regina, Saskatchewan, Canada, est une entreprise privée de fabrication et de distribution qui dessert un public international croissant dans des secteurs tels que l'agriculture, la construction, la foresterie, le rail, les mines, l'acier, le transport, la manutention et l'énergie. L’entreprise compte plus de 6000 employés et plus de 170 sites au Canada, aux États-Unis, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Brandt est l’une des plus grandes entreprises privées du Canada et fait partie du groupe d’élite des membres du Club Platine des sociétés les mieux gérées du Canada.

