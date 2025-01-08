乔治亚州卡尔霍恩, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.邀请您参加第四季度营收电话会议

乔治亚州卡尔霍恩，2025 年 1 月 7 日 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries (NYSE: MHK) 将于 2 月 6 日星期四发布 2024 年第四季度营收，并诚邀您收听将于美国东部时间 2 月 7 日星期五上午 11:00 召开的直播电话会议。

内容： Mohawk Industries 第四季度营收电话会议 时间： 2025 年 2 月 7 日 美国东部时间上午 11:00 网址： www.mohawkind.com 选择“投资者”标签 方式： 网上实况直播——只需通过以上网址登录，或 注册参加电话会议： https://dpregister.com/sreg/10195645/fe39dbe57e 直播电话会议：拨打 1-833-630-1962（美国/加拿大） 拨打 1-412-317-1843（国际）

未能在指定时间收听的人士，可于 2025 年 3 月 7 日前拨打 1-877-344-7529（美国／加拿大）或 1-412-317-0088（国际），并输入会议号码 3217810 收听电话会议重播。 电话会议将存档，可在 mohawkind.com 的“投资者”标签下收听重播，有效期一年。

关于 MOHAWK

Mohawk Industries 是领先的全球地板制造商，打造卓越产品，为世界各地的住宅和商业空间添砖加瓦。 Mohawk 采用垂直整合的生产和分销流程，为其地毯、地垫、瓷砖、复合地板、木地板、石材地板和乙烯基地板生产提供了竞争优势。 我们行业领先的创新所带来的产品和技术，使我们的品牌在市场上脱颖而出，并满足了所有改造和新建设项目的需求。 我们的品牌在业内享有盛誉，包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。 在过去的二十年里，Mohawk 已经从美国地毯制造商转型为全球最大的地板公司，业务遍及北美、欧洲、南美、大洋洲和亚洲。

联系人：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，首席财务官

706-624-2239