Mohawk Industries, Inc. 誠邀您參與第四季度業績電話會議

卡爾霍恩，喬治亞州, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 結合 Mohawk Industries (NYSE: MHK) 將於 2 月 6 日星期四發布的 2024 年第四季度財報，誠邀您收聽於美國東部時間 2 月 7 日星期五上午 11:00 召開的直播電話會議。

主題： Mohawk Industries 第四季度業績電話會議 時間： 2025 年 2 月 7 日 美國東部時間上午 11:00 場所： www.mohawkind.com 選擇「投資者」分頁 方式： 透過互聯網現場直播 - 只需登錄上述網址或 登記參與電話會議： https://dpregister.com/sreg/10195645/fe39dbe57e 直播電話會議：撥打 1-833-630-1962（美國／加拿大） 撥打 1-412-317-1843（國際）

未能在指定時間收聽的人士，可於 2025 年 3 月 7 日前致電 1-877-344-7529（美國／加拿大）或 1-412-317-0088（國際），並輸入會議號碼 #3217810 收聽電話會議重播。 該電話會議將會存檔，並可在 mohawkind.com 的「投資者」分頁下收聽重播，為期一年。

關於 MOHAWK

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力創造可提升全球住宅及商業空間的產品。 Mohawk 擁有垂直一體化製造和分銷流程，在生產地毯、小地毯、磁磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板方面具有競爭力優勢。 我們的創新能力於業內傲視同儕，公司品牌因所生產的產品和使用的技術而與眾不同，可以滿足所有改建和新建設項目的需求。 我們是在行內最受認可的品牌，並包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step、Unilin 及 Vitromex。 在過去的二十年裡，Mohawk 已經從美國地毯製造商轉型為全球最大的地板公司，業務遍及北美、歐洲、南美、大洋洲和亞洲。

聯絡方式：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，財務總監

706-624-2239