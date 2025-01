Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Worldline SA au 31 décembre 2024

Paris - La Défense, le – Au titre du contrat de liquidité confié par la société Worldline SA à Rothschild Martin Maurel, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

4 724 749 euros

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l’achat : 7 342

Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 7 546

Volume échangé sur le semestre à l’achat : 1 838 052 titres pour un montant de

13 760 972.22 euros

Volume échangé sur le semestre à la vente : 1 838 052 titres pour un montant de

13 733 447.97 euros

Il est rappelé qu’au 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

0 titre

4 752 273 euros

RELATIONS INVESTISSEURS

Laurent Marie

E laurent.marie@worldline.com

Guillaume Delaunay

E guillaume.delaunay@worldline.com

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN]

La raison d’être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

