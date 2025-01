iTeos présentera ses travaux lors de la 43e conférence annuelle sur la santé de J.P. Morgan

WATERTOWN, Massachusetts et GOSSELIES, Belgique, 08 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq : ITOS), une société biopharmaceutique au stade clinique pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients, a annoncé ce jour que Michel Detheux, Ph.D., son président-directeur général, fera le point sur les travaux en cours lors de la 43e conférence annuelle sur la santé de J.P. Morgan qui se tiendra le mercredi 15 janvier 2025 à 7 h 30, heure du Pacifique (soit 10 h 30, heure de l’Est) à San Francisco, dans l’État de Californie.

Une retransmission en direct de la présentation sera disponible sur la page « Investisseurs » du site Internet de la société à l’adresse www.iteostherapeutics.com. À l’issue de la présentation, l’enregistrement sera conservé et disponible pendant environ 30 jours.

À propos d’iTeos Therapeutics, Inc.

iTeos Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique, pionnière dans la découverte et le développement d’une nouvelle génération de traitements immuno-oncologiques pour les patients. iTeos Therapeutics s’appuie sur sa connaissance approfondie de l’immunologie tumorale et des voies immunosuppressives pour concevoir de nouveaux produits candidats susceptibles de restaurer la réponse immunitaire contre le cancer. Son portefeuille innovant de produits en développement comprend trois programmes en phase clinique ciblant de nouvelles voies immunosuppressives validées, conçues avec des propriétés pharmacologiques optimisées pour l’amélioration des résultats cliniques. La Société iTeos Therapeutics a son siège à Watertown, dans le Massachusetts, et un centre de recherche à Gosselies, en Belgique.

Publication d’informations sur Internet

iTeos publie régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les investisseurs à la page « Investisseurs » de son site Internet à l’adresse suivante : www.iteostherapeutics.com. La Société invite les investisseurs actuels et potentiels à consulter régulièrement cette page pour les obtenir.

