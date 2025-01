Coave Therapeutics lève €32 millions d'euros en série A pour accélérer le développement de ses médicaments génétiques de nouvelle génération

Le tour de table a été mené par Novo Holdings A/S et Bpifrance (dans le cadre de la stratégie d'investissement InnoBio), avec la participation d'investisseurs américains et européens, Invus et UI Investissement, ainsi que les investisseurs historiques

Les fonds serviront à faire progresser la plateforme propriétaire de Coave (‘ALIGATER™‘), afin d'améliorer le ciblage, la spécificité, l'efficacité et la manufacturabilité des médicaments génétiques avec de larges applications cliniques

Les fonds permettront également de faire progresser les principaux programmes thérapeutiques de Coave vers la phase d'essai clinique





Paris, France, le 9 janvier 2025 – Coave Therapeutics (‘Coave’), une entreprise pionnière dans le domaine des médicaments génétiques, annonce aujourd'hui avoir levé avec succès €32 millions d'euros lors de son financement de série A. Le tour de table a été mené par Novo Holdings A/S et Bpifrance, avec la participation d'Invus et UI Investissement, aux côtés d’investisseurs existants Seroba Life Sciences, Fund+, Kurma Partners, Omnes Capital et Turenne Capital.

Le financement permettra à Coave de faire progresser sa plateforme propriétaire ALIGATER™ (Advanced Vectors-Ligand Conjugates), une technologie innovante conçue pour surmonter les obstacles liés à la délivrance de charges génétiques aux tissus extra-hépatiques, notamment en termes de spécificité tissulaire, d’efficacité de délivrance et de sécurité. ALIGATER™ permet la conjugaison de ligands de ciblage, tels que de petites molécules, des peptides ou des fragments d'anticorps, sur des vecteurs AAV ou non viraux, offrant une efficacité de délivrance supérieure, une spécificité tissulaire accrue et un profil de sécurité optimisé pour un large éventail de maladies. De plus, la plateforme simplifie le processus de fabrication en évitant les modifications préalables des capsides AAV. Ces capacités permettront à Coave de développer des thérapies géniques de pointe adaptées à des indications spécifiques.

Ce financement permettra également à Coave de faire progresser ses principaux actifs précliniques vers le développement clinique, en mettant l'accent sur les maladies du système nerveux central, neuromusculaires et oculaires. Coave prévoit de faire avancer deux candidats au développement vers des études permettant la soumission d'une demande d'essai clinique en 2026.

«Nous sommes ravis d’accueillir ce groupe d’investisseurs de premier plan qui partagent notre vision pour la plateforme ALIGATER™. Ce financement constitue une étape clé pour Coave alors que nous travaillons à développer une nouvelle génération de thérapies géniques ciblées, plus sûres et plus efficaces», a déclaré Rodolphe Clerval, Directeur Général de Coave. «Il renforce également notre capacité à élargir nos collaborations avec des partenaires pharmaceutiques et biotechnologiques, favorisant l'innovation dans le domaine des médicaments génétiques pour un large éventail de maladies.»

Emmanuelle Coutanceau, associée du groupe Seed Investments chez Novo Holdings, a commenté :

«La plateforme technologie unique de Coave, ses données solides de preuve de concept et son équipe expérimentée en font un leader dans le développement de nouvelles générations de thérapies géniques. Nous sommes ravis de voir Coave acquérir l'une de nos entreprises, élargissant ainsi leur présence internationale au Danemark.»

«Grâce à sa plateforme ALIGATER™ qui permet de créer une nouvelle classe de thérapies géniques ciblées, Coave a le potentiel d’offrir des traitements révolutionnaires aux patients qui en ont besoin», a déclaré Jean-François Morin, directeur d'investissement chez Bpifrance – Fonds InnoBio. «Avec ce financement de série A et une équipe de premier ordre, Coave pourra faire progresser son portefeuille de programmes internes.»

Dans le cadre de ce financement, Emmanuelle Coutanceau de Novo Holdings et Jean-François Morin de Bpifrance rejoindront le conseil d'administration de Coave.

***

A propos de Coave Therapeutics

Coave Therapeutics est une entreprise de médicaments génétiques pionnière dans le développement de solutions innovantes visant à améliorer la précision, la sécurité, l'efficacité et la manufacturabilité des médicaments génétiques. Avec sa plateforme propriétaire ALIGATER™, Coave est à la pointe de la résolution des défis liés à la délivrance de thérapies géniques vers les tissus extra-hépatiques, créant ainsi un portefeuille solide ciblant les maladies du système nerveux central, neuromusculaires et oculaires. Basée à Paris, Coave Therapeutics est soutenue par des investisseurs internationaux de premier plan dans le domaine des sciences de la vie. Pour plus d'informations sur la science, le pipeline et l’équipe, veuillez visiter coavetx.com et nous suivre sur LinkedIn .

A propos de Novo Holdings

Novo Holdings est une société de portefeuille et d'investissement responsable de la gestion des actifs et de la richesse de la Fondation Novo Nordisk. L'objectif de Novo Holdings est d'améliorer la santé des individus ainsi que la durabilité de la société et de la planète, en générant des rendements attractifs à long terme sur les actifs de la Fondation Novo Nordisk.

Entièrement détenu par la Fondation Novo Nordisk, Novo Holdings est l'actionnaire principal de Novo Nordisk A/S et Novonesis A/S, et gère un portefeuille d'investissements avec une perspective de rendement à long terme. Novo Holdings est un investisseur mondial de premier plan dans le secteur des sciences de la vie. À travers ses équipes Seed, Venture, Growth, Principal Investments, Planetary Health Investments et Asia, Novo Holdings investit directement dans des entreprises de sciences de la vie à tous les stades de leur développement. De plus, il gère un large portefeuille d'investissements en capital, comprenant des actions, des obligations, des produits à revenu fixe, ainsi que des actifs immobiliers et d'infrastructure. À la fin de l'année 2023, Novo Holdings disposait d'actifs totaux s'élevant à 149 milliards d'euros.

www.novoholdings.dk

A propos de Bpifrance et des fonds InnoBio

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Les fonds InnoBio sont des fonds d’investissement dédiés aux sciences de la vie, géré par Bpifrance, qui est également l’un des souscripteurs aux côtés d'entreprises pharmaceutiques et d'investisseurs institutionnels. Ces fonds visent à investir en minoritaire dans des entreprises développant des produits innovants, proches ou en début de développement clinique, avec l’objectif de les amener jusqu’à la preuve de concept clinique.

Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse

A propos d'Invus

Fondé en 1985, Invus réalise des investissements en capital dans des opportunités transformantes, tant dans des entreprises privées que publiques. La société est active dans divers secteurs, notamment la consommation et le commerce de détail, la technologie et la santé. Invus gère plus de 10 milliards de dollars dans une structure evergreen, permettant un horizon à long terme, avec des bureaux à New York, Paris, Hong Kong et Singapour. Pour en savoir plus, visitez www.invus.com

A propos de UI Investissement

UI Investissement est une société indépendante et spécialisée dans le développement d'entreprises, avec 1,5 milliard d'euros sous gestion. Depuis plus de 50 ans, UI Investissement s'engage aux côtés des dirigeants de startups, PME et de ETI en croissance pour les aider à devenir des entreprises économiquement et durablement performantes, en se concentrant sur trois domaines : la santé, l'agro-industrie et les services aux entreprises.

Grâce à son expertise, UI Investissement accompagne les entreprises du secteur de la santé à tous les stades de leur développement et joue un rôle central dans l'écosystème. C’est à travers le fonds Majycc Innovation Santé qu'UI Investissement soutient les entrepreneurs qui souhaitent être les architectes de la santé de demain. Les racines du fonds Majycc Innovation Santé sont profondément liées à l'ADN de plusieurs groupes de cliniques privées, de groupes de maisons de retraite et de mutuelles de santé, incarnant l'entrepreneuriat, la santé et les valeurs humaines, le respect de la culture d'entreprise et des projets des individus qui les construisent.

www.ui-investissement.com

www.linkedin.com/company/ui-investissement

CONTACTS

Coave Therapeutics

Rodolphe Clerval, CEO

contact@coavetx.com

MEDiSTRAVA

Sylvie Berrebi

sylvie.berrebi@medistrava.com

+33 6 99 71 36 00

Novo Holdings, Public Relations

Marie-Louise Jersin

maj@novo.dk

Bpifrance, Relations médias

Juliette Fontanillas

juliette.fontanillas@bpifrance.fr