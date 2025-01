Bitget expande ecossistema de BGB com integração da Morph Chain e pool de liquidez de US$1,1 milhão na BulbaSwap

VICTORIA, Seychelles, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, líder em bolsa de criptomoedas e empresa de Web3, tem o prazer de anunciar a integração cross-chain de seu token nativo, Bitget Token (BGB), na Morph Chain. Esse passo estratégico é mais um marco na expansão do ecossistema on-chain do BGB e seu compromisso em capacitar os usuários com acessibilidade e utilidade expandidas.

Com a integração, o BGB agora está disponível na Morph Bridge, facilitando transferências de token perfeitas em várias blockchains. A Bitget também lançou um pool de liquidez para BGB na BulbaSwap, o mercado central de negociação e liquidez na Morph, com o Valor Total Bloqueado (TVL) excedendo US$ 1,1 milhão poucos dias após seu lançamento. Agora, os usuários podem participar do pool de liquidez para ganhar recompensas enquanto apoiam o crescimento do ecossistema do BGB.

Para incentivar atividades on-chain relacionadas ao BGB, os participantes do evento The Great Token Migration (Morph Zoo Season 2) podem incluir o BGB em suas atividades de ponte para ganhar Morph Points. Ações elegíveis incluem transferir o BGB da Ethereum para a Morph, transferi-lo de volta da Morph para a Ethereum e manter o BGB na Morph para acumular pontos da Temporada 2. Os usuários da Bitget Wallet se beneficiam de um multiplicador de 1,2x nos pontos de ponte durante o evento.

Gracy Chen, CEO da Bitget, comentou sobre a integração: "Nosso compromisso com o crescimento e a utilidade do BGB a longo prazo continua firme. Ao transferir o BGB para a Morph Chain e introduzir novos pools de liquidez, estamos ampliando seu alcance e oferecendo mais oportunidades aos usuários. Essa integração está alinhada com nossa visão de tornar o BGB uma peça fundamental tanto em aplicativos descentralizados quanto em aplicações do mundo real, capacitando a comunidade BGB a participar plenamente do ecossistema Web3 em evolução."

A integração com a Morph Chain está alinhada com a estratégia geral da Bitget de aprimorar a utilidade do BGB em cenários tanto on-chain quanto off-chain. Recentemente, a Bitget revelou um novo whitepaper do BGB, que descrevem seus planos ambiciosos para o futuro do token. As principais iniciativas incluem um programa de recompra e queima para estabelecer um modelo deflacionário que apoie o valor de longo prazo. A primeira fase dessa iniciativa resultou na queima de 800 milhões de BGB, o que representa 40% do suprimento total.

O whitepaper também descreve planos para posicionar o BGB como um ativo central para staking, fornecimento de liquidez e aplicativos DeFi on-chain. Além disso, a Bitget está trabalhando ativamente na integração do BGB em casos de uso PayFi, permitindo utilidade no mundo real, como pagamentos para alimentação, viagens e compras por meio do Bitget Card.

Em 2024, o BGB demonstrou um crescimento notável, alcançando um aumento de dez vezes ao longo do ano e consolidando sua posição como um dos tokens de exchange com melhor desempenho. De acordo com o CoinMarketCap, o BGB agora ocupa a 25.ª posição, com uma capitalização de mercado de 74 bilhões.

Morph é uma solução avançada de escalabilidade Layer 2 construída com base no Ethereum, projetada para aprimorar a velocidade das transações e reduzir os custos, mantendo a segurança e a descentralização do Ethereum. Apoiado por investidores de destaque, como DragonFly Capital, Pantera Capital e Foresight Ventures, a Morph lançou sua mainnet no final de 2024, introduzindo a ponte cross-chain sem interrupções e apoiando um ecossistema em crescimento de aplicativos descentralizados (dApps).

