Bitget 透過與 Morph Chain 整合及 Bulbaswap 上 110 萬美元的流動性資金池，擴大 BGB 的生態系統

維多利亞，塞舌爾, Jan. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 欣然宣佈將其原生代幣 Bitget Token（BGB）以跨鏈形式整合到 Morph Chain 上。 這項策略性舉動標誌著 BGB 在鏈上生態系統擴展的另一個里程碑，並突顯致力為用戶提供擴大的可及性和實用性的承諾。

透過這次整合，BGB 現在可於 Morph Bridge 上使用，促進跨越多個區塊鏈的無縫代幣轉賬。 Bitget 亦於 Morph 的中央交易和流動性市集 Bulbaswap 推出了一個 BGB 流動性資金池，推出後數天其總鎖倉價值（Total Value Locked，簡稱 TVL）已超越 110 萬美元。 用戶現在可以在支持 BGB 生態系統發展的同時，參與流動性資金池以賺取獎賞。

為了激勵與 BGB 相關的鏈上活動，代幣大遷移（Morph Zoo 第 2 季）的參加者可於其銜接活動中加入 BGB 代幣以賺取 Morph Points。 合資格的操作包括將 BGB 從以太坊 (Ethereum) 銜接至 Morph，或者反向從 Morph 銜接到以太坊，以及在 Morph 區塊鏈上持有 BGB，以累積第 2 季的積分。 在活動舉行期間，Bitget Wallet 的用戶在銜接積分上可獲享 1.2 倍的獎勵。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 就這次整合表示：「我們對 BGB 的長遠發展及實用性始終有著堅定不移的承諾。 透過將 BGB 銜接至 Morph Chain 及引入新的流動性資金池，我們現正擴大其覆蓋面，並且為用戶提供更多機遇。 這次整合符合我們的願景，令 BGB 代幣成為去中心化和現實世界應用的基礎，並且讓 BGB 社群能全面參與不斷進展的 Web3 生態系統。」

與 Morph Chain 的整合，體現 Bitget 銳意提升 BGB 在鏈上及鏈下環境中實用性的整體策略。 近期，Bitget 發表了一份新的 BGB 白皮書，概述了對代幣未來發展的鴻圖大計。 主要措施包括回購及銷毀計劃，以建立通貨緊縮模型來支持長期價值。 該措施首階段已有 8 億 BGB 被銷毀，佔總供應量的 40%。

白皮書亦概述了將 BGB 定位為質押、提供流動資金及鏈上去中心化金融應用的核心資產。 此外，Bitget 正積極將 BGB 整合到 PayFi 的使用案例中，實現透過 Bitget Card 為餐飲、旅遊和購物等項目付款的實際用途。

在 2024 年，BGB 表現超卓，在年內取得了十倍的增長，鞏固其作為數一數二表現最佳交易所代幣的地位。 根據 CoinMarketCap 報道，BGB 現時市值為 740 億元，排名第 25 位。

Morph 是構建於以太坊上的先進 Layer 2（第 2 層級）擴展方案，其設計旨在提升交易的速度和降低成本，同時維持以太坊的安全性和去中心化功能。 在 DragonFly Capital、Pantera Capital 和 Foresight Ventures 等頂尖投資者的支持下，Morph 於 2024 年底推出了主網，引入了無縫的跨鏈橋銜接，並且為不斷發展的去中心化應用程式（dApps）生態系統提供支援。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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