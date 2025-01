Site de stockage par batterie Tilbury, Ontario : Boralex et la Première Nation de Walpole Island annoncent la clôture d’un financement de 172 M$

MONTRÉAL, 09 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) et sa partenaire, la Première Nation de Walpole Island, sont fières d’annoncer la clôture d’un financement de 172 M$ pour le projet de stockage par batterie Tilbury, d’une capacité de 80 MW / 320 MWh, situé dans la municipalité de Lakeshore, en Ontario.

Le financement a été obtenu auprès d’un syndicat bancaire composé de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC), de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec et de la Banque Royale du Canada, toutes agissant en tant que co-arrangeurs principaux et co-teneurs de livres. CIBC joue également les rôles d'agent administratif et d'agent des sûretés.

Le financement du site de Tilbury comprend :

Un prêt de construction de 120 M$, qui se convertira en un prêt à terme de cinq ans avec une période d’amortissement de 20 ans suivant le début de l'exploitation commerciale, prévu pour le quatrième trimestre de 2025;

Un prêt-relais de 45 M$, permettant de financer les crédits d’impôts à l’investissement (ITC) auxquels le projet est éligible. Cette facilité à court terme permettra de réduire le montant de capitaux propres alloués au projet à court terme et ainsi d’optimiser la structure globale de capital de Boralex. Ce prêt sera remboursé lorsque les crédits d’impôt pour investissements seront reçus;

Une facilité de lettres de crédit de 7 M$.



« Ce financement constitue une étape déterminante pour le projet de stockage par batterie de Tilbury, renforçant notre engagement à proposer des solutions énergétiques durables et novatrices », a déclaré Bruno Guilmette, premier vice-président et chef de la direction financière de Boralex. « Je tiens à saluer le travail exceptionnel de nos équipes et de nos partenaires financiers. Ce financement témoigne de la solidité financière de la Société et de la confiance des prêteurs envers un projet structuré et porteur. »

« Nous sommes heureux d’atteindre ce jalon important pour le projet de stockage par batterie Tilbury et pour notre communauté », a déclaré Leela Thomas, cheffe de la Première Nation de Walpole Island. « Nous sommes impatients de voir ce site poursuivre son développement et nous remercions Boralex pour son engagement à être un partenaire durable de la Première Nation de Walpole Island. »

Nous tenons à exprimer notre gratitude envers le conseiller financier Plan A Capital Inc. (projet et partenaires) et les conseillers juridiques Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. (emprunteur et partenaires), Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L./s.r.l. (prêteurs) et Mshkawzi Law, LLP (Walpole Island First Nation) pour leur expertise et leur soutien précieux tout au long de ce projet.

Boralex poursuit sa croissance en Ontario

Après le financement récemment obtenu pour le site de stockage de Hagersville, ce nouveau financement notre stratégie de développement en Ontario, et consolide notre position de leader du stockage dans la province et à l’échelle du Canada. Au cœur de cette stratégie de développement, mais aussi de notre raison d’être, se trouve la création de partenariats solides et durables, notamment avec les communautés autochtones locales. Ces deux projets de stockage par batterie en sont une incarnation concrète.

Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué incluant, sans limitation, celles relatives à la date de mise en service commerciale du projet, constituent des déclarations prospectives, fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu’elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective donnée. À moins d’indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins de n’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3,1 GW. Nous développons un portefeuille de projets de plus de 7,2 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook, X, LinkedIn et Instagram.

À propos de la Première Nation de Walpole Island

La Première Nation de Walpole Island (Bkejwanong) est située dans le sud-ouest de l'Ontario, entre les municipalités de Chatham-Kent et Sarnia, à proximité de l'embouchure de la rivière St. Clair. Elle gère ses intérêts économiques à travers divers projets d'énergie renouvelable et initiatives de développement économique sur son territoire et aux alentours. Elle est partenaire dans plusieurs projets notables, notamment le parc éolien de Belle River, une collaboration avec Pattern Energy et Samsung Renewable Energy, et le parc éolien North Kent Wind, en partenariat avec les mêmes entreprises et la municipalité de Chatham-Kent. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Walpole Island First Nation.

Renseignements

MÉDIAS RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS Camille Laventure

Conseillère principale, affaires publiques et communications externes

Boralex inc.

438 883-8580

camille.laventure@boralex.com Stéphane Milot

Vice-président, relations avec les investisseurs

Boralex inc.

514 213-1045

stephane.milot@boralex.com

Source : Boralex inc.