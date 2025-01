Gereglementeerde informatie – voorwetenschap

Nyrstar NV – Uitstel van de beoordeling van het verzoek tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder

9 januari 2025 om 14u00 CET

Zoals eerder bekendgemaakt, heeft een groep aandeelhouders op 11 maart 2024 een verzoek tot voorlopige maatregelen ingediend in het kader van de bodemprocedure die aanhangig is voor de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, tegen Nyrstar NV, bepaalde huidige en voormalige bestuurders, bepaalde Trafigura-vennootschappen en Deloitte (zie ook link).

Bij vonnis van 9 januari 2025 heeft de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Turnhout, het verzoek tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder ontvankelijk verklaard, maar beslist om de beoordeling ten gronde van zulk verzoek uit te stellen. De rechtbank stelde vast dat er op heden geen aanwijzingen zijn dat de raad van bestuur van de Vennootschap niet naar behoren functioneert, en nam akte van het feit dat een procedure voor de Sanctiecommissie van de FSMA hangende is en dat een gerechtelijk onderzoek loopt. In het licht daarvan heeft de rechtbank beslist om een beoordeling ten gronde van het verzoek tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder uit te stellen tot na de uitspraken zowel van de Sanctiecommissie van de FSMA als van de Raadkamer of de Kamer van Inbeschuldigingstelling. De rechtbank heeft het verzoek om die reden verdaagd.

Nyrstar NV zal het vonnis samen met haar juridische adviseurs analyseren. De Vennootschap zal de markt zo snel mogelijk informeren over de eventuele acties die ze van plan is te ondernemen gelet op dit vonnis, mede in het licht van haar eerder persbericht van 2 mei 2024 (zie ook link).

