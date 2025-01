Sidetrade, une nouvelle référence en sécurité de l’information avec les attestations SOC 1®, SOC 2® Type 2 et ISO 27001

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basé sur l'IA, a obtenu les rapports d’attestation SOC 1® Type 2 et SOC 2® Type 2 et a renouvelé avec succès sa certification ISO 27001:2022 pour la cinquième année consécutive.

Fort de l’émission réussie en janvier 2024 des rapports d’attestation SOC 1® Type 1 et SOC 2® Type 1 Sidetrade franchit une nouvelle étape reflétant une amélioration continue de ses pratiques opérationnelles en matière de sécurité et réaffirmant son engagement inébranlable pour l’excellence et la fiabilité.

Laurent Pontier, directeur de cabinet du directeur technique de Sidetrade, a commenté : « Nous sommes extrêmement fiers de l’engagement en faveur de la sécurité de l'information, de la conformité et de l'excellence opérationnelle chez Sidetrade. Ces réalisations sont devenues un avantage déterminant dans le paysage des logiciels financiers, en particulier dans le processus Order-to-Cash, où la gestion sécurisée et efficace des flux financiers est essentielle. Les rapports d'assurance SOC 1® Type 2 et SOC 2® Type 2 revêtent une importance pour nos clients en Amérique du Nord, en particulier ceux des secteurs réglementés, et toutes les entreprises plaçant la sécurité des données au cœur de leurs priorités. Ces rapports attestent de notre adhésion aux meilleures pratiques internationales en matière de sécurité, de fiabilité et de conformité. Elles offrent à nos clients et partenaires, à travers le monde, l’assurance d’un engagement continu à dépasser ces standards avec une rigueur exemplaire, année après année. »

Le processus de reporting SOC (System and Organization Controls) constitue une référence incontournable pour évaluer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des fournisseurs de services tiers. SOC 1® (ISAE 3402) se concentre sur les aspects de reporting financier des solutions de Sidetrade, validant l'efficacité des contrôles et garantissant des opérations financières sûres et précises. SOC 2® (ISAE 3000), quant à lui, englobe un cadre de sécurité plus vaste, applicable à l'ensemble de l'organisation.

Le passage de la certification de Type 1 à celle de Type 2 démontre que Sidetrade ne s’est pas contenté de concevoir des contrôles alignés sur les normes internationales les plus strictes à un instant donné, mais que la société les applique efficacement et de manière cohérente sur une longue période. Cette progression témoigne de l’engagement proactif de Sidetrade à anticiper les défis de conformité et de sécurité, consolidant ainsi son statut de partenaire de confiance pour les organisations dans le monde entier.

En outre, Sidetrade a renouvelé avec succès pour la cinquième année consécutive, depuis 2019, sa certification ISO 27001:2022, délivrée par EY CertifyPoint. Cette distinction mondialement reconnue établit la référence en matière de gestion sécurisée de l'information, offrant un cadre complet pour protéger les données, réduire les risques de sécurité et garantir les meilleures pratiques internationales. En confirmant une nouvelle fois sa conformité à la norme ISO 27001:2022, Sidetrade réaffirme son engagement en matière de sécurité de l'information, garantissant à ses clients que ses pratiques de protection des données sont non seulement conformes aux standards mondiaux, mais aussi continuellement révisées et perfectionnées afin de relever les défis posés par les menaces émergentes.

Pour en savoir plus sur l'engagement de Sidetrade en faveur d'une gouvernance efficace et de la responsabilité sociétale des entreprises, cliquez ici.





Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 38 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi productivité, résultats et BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont Bidcorp, Biffa, Bunzl, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia. Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com ou suivez @Aimie- sur LinkedIn.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.



Pièce jointe