FDX reconnu par le CFPB en tant qu’organisme de normalisation, un pas en avant pour le système bancaire ouvert

SALT LAKE CITY, 09 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Financial Data Exchange (« FDX ») a le plaisir d’annoncer sa reconnaissance officielle par le Consumer Financial Protection Bureau (« CFPB ») en tant qu’organisme de normalisation du secteur pour l’écosystème bancaire ouvert américain.

« Cette reconnaissance apporte une clarté utile au marché à un moment critique. De nombreuses entreprises s’empressent de se conformer à la récente réglementation sur le système bancaire ouvert du CFPB et d’offrir aux clients un meilleur contrôle de leurs données financières. Cette reconnaissance souligne la position de FDX en tant que forum de premier plan permettant aux entreprises et aux organisations à but non lucratif de l’ensemble de l’écosystème financier de collaborer sur des méthodes interopérables pour un partage de données sécurisé et autorisé par le consommateur », déclare Kevin Feltes, président-directeur général de FDX.

En vertu de la réglementation sur le système bancaire ouvert récemment publiée par le CFPB (la réglementation requise sur les droits relatifs aux données financières personnelles), des milliers d’entreprises, y compris des banques, des entreprises de technologie financière, des plateformes d’accès aux données et d’autres, seront désormais obligées de créer des interfaces ou de mettre à jour les intégrations qui permettent aux consommateurs de partager leurs données financières avec des parties autorisées. Dans le cadre de ce règlement, un « organisme de normalisation » reconnu par le CFPB peut publier des normes consensuelles que les entreprises peuvent utiliser pour se conformer à certaines exigences du règlement.

En juin 2024, le CFPB a établi un processus pour reconnaître les organismes de normalisation. Celui-ci comprend une liste d’attributs dont les organismes de normalisation reconnus doivent faire preuve, notamment l’ouverture, la prise de décision équilibrée, le consensus, la procédure régulière et les recours, ainsi que la transparence.

« Depuis sa création, FDX a intégré les contributions d’un grand nombre de parties diverses dans son processus consensuel de définition des normes. Nous restons profondément engagés à être ouverts, transparents et équilibrés, conformément aux conditions décrites par le CFPB. Et nous sommes impatients de continuer à accueillir de nouvelles voix à la table », a déclaré Franklin Garrigues (TD Bank), coprésident du conseil d’administration de FDX.

« Cette reconnaissance est une étape clé que FDX s’est efforcée de franchir dans le cadre de sa démarche visant à promouvoir le partage de données fiables et sûres, alors que l’écosystème de la finance ouverte continue de se développer », a déclaré Jane Barratt (MX), co-présidente du conseil d’administration de FDX.

Faits saillants sur FDX et ses normes :

La norme API de FDX est actuellement utilisée pour faciliter un partage plus sûr des données pour plus de 94 millions de comptes clients en Amérique du Nord, et son adoption ne cesse de croître.

La norme FDX permet aux entreprises de créer plus facilement des interfaces interopérables. Cela permet de réduire les coûts, de simplifier l’intégration avec d’autres parties, de créer des expériences plus unifiées et plus fiables pour les consommateurs et, désormais, de faciliter le respect de la réglementation.

Dans le sillage de la réglementation finale 1033 du CFPB, FDX est en train de mettre à jour un format de données standard consensuel qui s’aligne sur les sections pertinentes de la réglementation et permet de s’y conformer.



La reconnaissance du CFPB arrive à un moment critique, avec la récente mise en place de nouvelles réglementations sur les services bancaires ouverts aux États-Unis, qui créent de nouvelles obligations de conformité pour des milliers d’entreprises. Ces réglementations vont transformer la façon dont les entreprises et les consommateurs interagissent avec les données financières et créer un besoin urgent de solutions normalisées et évolutives.

L’adhésion au FDX est ouverte aux individus et aux organisations de toutes tailles et offre la possibilité de collaborer avec d’autres personnes qui travaillent à la mise en œuvre d’un partage sécurisé des données, tout en influençant les normes qui conduiront l’évolution du système bancaire ouvert dans les années à venir.

À propos de FDX

Financial Data Exchange (FDX) est une organisation à but non lucratif qui a pour mission d’unifier le secteur financier autour d’une norme commune, interopérable et libre de droits pour un accès sécurisé et pratique des consommateurs et des entreprises à leurs données financières. FDX responsabilise les utilisateurs par son engagement en faveur du développement, de la croissance et de l’adoption de l’API FDX par l’ensemble du secteur et selon des principes de contrôle, d’accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. L’adhésion est ouverte aux institutions financières, aux sociétés de technologie financière, aux agrégateurs de données financières, aux groupes de défense des consommateurs, aux réseaux de paiement et aux autres parties prenantes du secteur. Pour plus d’informations et pour adhérer, visitez www.financialdataexchange.org.

