10.1.2025 klo 9.00

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Lassila & Tikanojan osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 27.3.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myös varsinaisen yhtiökokouksen 2025 kokouskutsuun.

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksessa olisi kahdeksan (8) jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen nykyisistä jäsenistä Teemu Kangas-Kärki, Sakari Lassila, Jukka Leinonen, Anni Ronkainen, Juuso Maijala ja Pasi Tolppanen, sekä uusina jäseninä Tuija Kalpala ja Anna-Maria Tuominen-Reini. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Jukka Leinonen ja varapuheenjohtajaksi Sakari Lassila. Hallituksen nykyinen jäsen Laura Lares on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan seuraavalle hallituskaudelle.



Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä. Nimitystoimikunnan ehdotus edellyttää yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutosta, joka sisällytetään kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsuun. Yhtiön osakkeenomistajat Evald ja Hilda Nissin Säätiö, Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap Fund Oy ja osakkeenomistajaryhmä Chemec Oy, CH-Polymers Oy, Maijala Eeva, Maijala Investment Oy, Maijala Juhani, Maijala Juuso, Maijala Miikka, Maijala Mikko, Maijala Roope ja Maijala Tuula, jotka ovat edustettuina nimitystoimikunnassa, ja jotka yhdessä edustavat noin 22,1 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet kannattavansa ehdotusta.



Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti.



Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.



Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Lassila & Tikanoja Oyj:ssä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.



Tuija Kalpalan ja Anna-Maria Tuominen-Reinin lyhyt esittely on nähtävillä Lassila & Tikanojan verkkosivuilla osoitteessa www.lt.fi/fi/yritys/hallitus-ja-johto/hallitus. Hallituksen nykyiset jäsenet on esitelty samalla verkkosivulla.

Hallituksen palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkioita seuraavasti:

– puheenjohtaja 70 000 euroa vuodessa (2024: 70 000 euroa);

– varapuheenjohtaja 47 000 euroa vuodessa (2024: 47 000 euroa);

– muut hallituksen jäsenet 35 000 euroa vuodessa (2024: 35 000 euroa);

Kuitenkin mikäli hallituksen jäsen, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toimii tarkastusvaliokunnan tai henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtajana, hänen vuosipalkkionsa on 47 000 euroa.



Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että vuosipalkkiosta 40 prosenttia maksetaan yhtiön hallussa olevina, tai mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun vuoden 2025 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisäksi ehdotetaan, että kokouspalkkiot pysyisivät ennallaan ja kokouspalkkiona maksettaisiin edelleen hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan nimeämistä edustajista sekä Lassila & Tikanoja Oy:n hallituksen puheenjohtajasta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Juhani Lassila, puheenjohtaja (Evald ja Hilda Nissin Säätiö), Miikka Maijala (osakkeenomistajaryhmä), Tanja Eronen (Nordea Nordic Small Cap Fund Oy) ja Jukka Leinonen (Lassila & Tikanoja Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

LASSILA & TIKANOJA OYJ

Lisätietoja:

Henkilöstö- ja lakiasiainjohtaja Hilppa Rautpalo

puh. 046 8767123

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka tekee kiertotaloudesta totta. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, tehtaat ja kiinteistöt mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin toimien luomme enemmän arvoa kiertotaloudella sekä asiakkaillemme, henkilöstöllemme että yhteiskunnalle laajemmin. Kun onnistumme tässä, myös omistajillemme tuotettu arvo kasvaa. Tavoitteenamme on jatkuvasti kasvattaa toimintamme hiilikädenjälkeä eli positiivista ilmastovaikutusta. Sosiaalista vastuuta kannamme muun muassa huolehtimalla oman henkilöstön työkyvystä sekä tarjoamalla töitä myös niille, joiden on vaikea työllistyä. L&T toimii Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 802,1 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 8 160 henkilöä. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.



