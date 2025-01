Investeringsforeningen Nykredit Invest - Ophævelse af suspension

I fortsættelse af tidligere meddelelse d. 09. Januar 2025 skal det herved oplyses, at det nu igen er muligt at stille indre værdier i nedenstående afdelinger, hvorfor Nykredit Portefølje Administration A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om, at suspension ophæves.

Ophævelsen gælder nedenstående afdelinger:

ISIN Afdelingsnavn Orderbook code DK0060361046 Bæredygtige Aktier NYIBDA DK0060360824 Globale Fokusaktier NYIGLA DK0060038347 Globale Fokusaktier Akk. NYIGFA













Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit.dk eller JNA@nykredit.dk



Med venlig hilsen



Nykredit Portefølje Administration A/S