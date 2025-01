Les applications polyvalentes de la robotique molle à usage général captent l’attention au CES

LAS VEGAS, 10 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La robotique est restée l’un des moments forts du dernier CES. Au-delà des robots humanoïdes et des robots domestiques courants, Wisson Robotics, une société d’innovation chinoise, a présenté les derniers produits et technologies de robotique molle universelle au monde.

Sur le stand de Wisson Robotics, une série de drones et de stations de recharge pour véhicules électriques équipés de robotique molle effectuaient des démonstrations en direct, attirant une foule de spectateurs. Ces technologies robotiques et leurs applications innovantes ont suscité une attention et des demandes de renseignement considérables de la part des visiteurs. Selon le personnel, ces robots de recharge aériens et automatisés sont développés sur la base de la technologie flexible Pliabot®. Ils ont servi des clients dans plus de 100 pays, régions et villes, avec de nombreuses applications dans divers secteurs, telles que le nettoyage à haute altitude, la recharge intelligente, la maintenance énergétique, le sauvetage d’urgence et la protection de l’environnement.

Par exemple, le système de nettoyage aérien captif Pliabot® Orion AP3-P3, alimenté par un cardan flexible, peut atteindre un équilibre auto-adaptatif, un amortissement flexible des collisions et un réglage multi-angle, offrant ainsi une polyvalence inégalée en matière de sécurité et des capacités opérationnelles de proximité. Il convient au nettoyage des murs extérieurs des bâtiments, tours et autres structures de haute altitude, améliorant considérablement l’efficacité des opérations manuelles traditionnelles tout en garantissant la sécurité des opérateurs.

Le système de manipulation aérien Pliabot® AP30-N1, équipé d’un bras souple longue portée, peut pivoter sous plusieurs angles, est léger, offre une capacité de charge élevée et garantit une interaction sûre. Il permet une saisie, un placement et un échantillonnage aériens minutieux, conférant aux drones traditionnels une grande précision et une réelle adaptabilité environnementale pour répondre aux exigences diverses et à haut risque en matière d’opérations aériennes.

Le robot de recharge automatique Pliabot® Monos CF1, basé sur la nouvelle génération de technologie musculaire bionique souple, simule entièrement les mouvements et les caractéristiques interactives des bras humains, permettant une sécurité d’interaction semblable à celle de l’homme et offrant des avantages révolutionnaires en termes de coût. Il convient à un déploiement commercial à grande échelle, donnant un nouvel élan à l’amélioration des expériences de conduite intelligente et au développement de l’industrie des véhicules à énergies nouvelles.

Source : Wisson International Limited

