Wisson Robotics 通用软体机器人多功能应用在 CES 2025 上大放异彩

拉斯维加斯, Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wisson Robotics 在 CES 2025 上的展位成为了焦点，现场演示了基于 Pliabot® 技术的尖端软体机器人和应用。这些演示和机器人配备 Pliabot® 肌肉、关节和手臂，展示了核心技术能力和独特优势，引起了观展者的极大关注。

这些创新使用了该公司专有的 Pliabot® 技术，该技术“模拟人类肌肉，超越人类能力”。凭借柔软的仿生肌肉和神经元智能，这项技术复制了人类肌肉的特征，提供五项核心优势，解决了大规模采用机器人的两大挑战：适应性和成本。

高载重比：达到 2000:1 的载重比，优于刚性关节系统和其他传统解决方案。

高环境耐受性：采用耐用材料和加压密封室，防水、防尘、耐腐蚀，能够承受极端天气和电磁辐射。

卓越的任务适应性：灵活的结构可在接触过程中实现精确的姿势控制和自适应调整，保持运行稳定性。

加强互动安全性：Pliabot 肌肉和关节可以被动变形，搭配柔性材料吸收冲击力，确保安全互动。

成本优势：采用基于聚合物的软材料和 3D 打印技术，无需昂贵的传感器，大大减少了生产投资。



Wisson Robotics 开发了一系列由 Pliabot 驱动的产品，专为各种应用场景量身定制，特别是空中精确操作和自动电动汽车充电。例如，Orion AP3-P3 Pliabot® 空中系绳清洗系统使用 Pliabot 万向节实现自适应平衡和软碰撞缓冲，确保无与伦比的操作安全， 适合用于高空清洁。

Orion AP30-N1 Pliabot® 空中机械手凭借其轻巧的 Pliabot 机械臂增强了传统无人机的能力，能够精确执行抓取、放置和采样等空中任务。这一创新显著降低了在艰难环境中执行复杂任务的风险和难度。

此外， Pliabot® 自动充电机器人具有变革性的性价比优势，使其成为大规模商业部署的理想选择。 它为智能驾驶体验和电动汽车行业的快速发展提供了强大的推动力。

这些突破性的创新突显了 Wisson Robotics 的愿景，即通过尖端软体机器人技术赋予工业和日常生活以力量，提供更安全、更智能、更高效的解决方案。

消息来源：Wisson International Limited

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