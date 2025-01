Focus HD-Detektoren und das mobile Röntgensystem DRX-Rise von Carestream erhalten CE-Kennzeichnung der Europäischen Union

ROCHESTER, N.Y., Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carestream Health hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung der Europäischen Union für seine Focus HD-Detektoren und sein mobiles Röntgensystem DRX-Rise erhalten hat.

„Dies ist ein wichtiger Schritt für Carestream“, erklärt Jane Moverley, International Sales Director, Digital Radiology. „Wir freuen uns, unser leistungsfähiges, budgetfreundliches mobiles Röntgensystem DRX-Rise auf einem so wichtigen Markt einzuführen, und freuen uns umso mehr darauf, unsere Kunden dabei zu unterstützen, mit ihren veränderlichen Anforderungen zu wachsen.“

Das mobile Röntgensystem DRX-Rise ist ein vollständig integriertes, Gerät, das eine Fülle von Funktionen bietet sowie verbesserte Leistung, höhere Produktivität, einwandfreie Bildqualität und eine kostengünstige Lösung für die digitale Bildgebung. Ob für Erstanwender oder fortgeschrittene Nutzer, die ihre digitale Röntgenausstattung erweitern möchten – der DRX-Rise macht die Vorteile der digitalen Bildgebung für alle zugänglich.

Die Focus HD-Detektoren von Carestream bieten eine höhere Detailgenauigkeit mit einem kleineren Pixelabstand von 100 Mikrometern, eine IP 56-Einstufung für besseren Schutz gegen das Eindringen von Staub und Flüssigkeiten sowie ein robustes Design zum Schutz vor Stürzen und Stößen. Sie sind außerdem mit der ImageView- und Image Suite-Software kompatibel.

„Wir haben erkannt, dass unsere Kunden vor großen Herausforderungen stehen“, so Ozan Kuyucuoglu, Director of International Sales, Consumables. „Unsere Focus HD-Detektoren können dazu beitragen, diese Herausforderungen zu bewältigen, um heute und in Zukunft ein noch wirkungsvolleres Erlebnis zu bieten.“

Über Carestream Health

Carestream ist ein weltweiter Anbieter von medizinischen Bildgebungssystemen, Röntgenbildgebungssystemen für die zerstörungsfreie Prüfung sowie Präzisionsbeschichtungslösungen für industrielle, medizinische, elektronische und andere Anwendungen, die von einem globalen Service- und Support-Netzwerk unterstützt werden. Für weitere Informationen über das breite Portfolio an Produkten, Lösungen und Dienstleistungen des Unternehmens wenden Sie sich bitte an Ihren Carestream-Vertreter, rufen Sie die Nummer 1-888-777-2072 an oder besuchen Sie www.carestream.com.

CARESTREAM ist eine Marke von Carestream Health.

Kontakt:

Melody Warner

melody.warner@carestream.com

5857898735

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b6c0b32f-d588-4bee-b09d-e1f3f4e4a1e4

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d1382092-422b-457b-af8a-46f920fee607