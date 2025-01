I rivelatori Focus HD e il sistema radiografico mobile DRX-Rise di Carestream ricevono l'approvazione del marchio CE per l'Unione europea

ROCHESTER, N.Y., Jan. 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Carestream Health ha annunciato oggi di aver ricevuto l'approvazione del marchio CE per l'Unione europea per i suoi rivelatori Focus HD e per il sistema radiografico mobile DRX-Rise.

“Si tratta di un passo importante per Carestream” ha dichiarato Jane Moverley, International Sales Director, Digital Radiology. “Siamo entusiasti di poter portare il nostro sistema radiografico mobile DRX-Rise, potente e conveniente, in un mercato così importante e siamo ancora più entusiasti di vedere come possiamo aiutare i nostri clienti a crescere in base alle loro esigenze”.

Il sistema radiografico mobile DRX-Rise è un'unità completamente integrata e ricca di funzioni in grado di offrire prestazioni migliori, produttività avanzata e una qualità d'immagine impeccabile, oltre a un accesso conveniente all'imaging digitale. Che si tratti di utenti alle prime armi o che desiderano ampliare il proprio parco di macchine DR, il DRX-Rise contribuisce a colmare il divario e a rendere i vantaggi DR più accessibili a tutti.

I rivelatori Focus HD di Carestream offrono un migliore dettaglio dell'immagine grazie a un passo dei pixel più piccolo, pari a 100 micron, un grado di protezione IP 56 per una migliore protezione contro l'ingresso di polvere e fluidi, e un design robusto per proteggere da cadute e urti. Sono inoltre compatibili con le opzioni software ImageView e Image Suite.

“Ci rendiamo conto che i nostri clienti devono affrontare delle sfide” ha aggiunto Ozan Kuyucuoglu, Director of International Sales, Consumables. “I nostri rivelatori Focus HD possono contribuire a offrire un'esperienza di maggiore impatto sia oggi sia in futuro”.

Informazioni su Carestream Health

Carestream è un fornitore mondiale di sistemi di imaging medicale, sistemi di imaging a raggi X per test non distruttivi e servizi di rivestimento di precisione a contratto per un'ampia gamma di applicazioni industriali, mediche, elettroniche e di altro tipo, il tutto supportato da una rete di assistenza globale. Per ulteriori informazioni sull'ampio portafoglio di prodotti, soluzioni e servizi dell'azienda, contattate il vostro rappresentante Carestream, chiamate il numero 1-888-777-2072 o visitate il sito www.carestream.com.

CARESTREAM è un marchio di Carestream Health.

