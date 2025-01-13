世界级科学盛事：香港桂冠论坛2025

香港, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 香港桂冠论坛2025（下称 “论坛”）的全球报名现已开始，截止日期为2025年3月31日。我们诚邀 35岁或以下并且就读或研究天文学、生命科学与医学、数学科学或其他相关专业的博士毕业生、博士及硕士研究生与本科生报名。符合条件人士可透过线上平台递交申请：https://application.hklaureateforum.org/registration/。







首届论坛提供了一个世界级的平台，为来自世界各地的科学家提供了跨世代、跨文化和跨领域交流的机会，并激发科研创新的火花。

首届论坛于2023年圆满举办，汇聚了邵逸夫奖得奖者、顶尖科学家及来自全球的参加者，展开了深入的讨论和知识交流，获得广泛赞誉。香港桂冠论坛委员会欣喜地宣布，第二届论坛将于2025年11月5至8日在香港盛大举行。此次论坛旨在加强跨世代、跨文化和跨领域的联系，激发科研创新的火花。除了精彩的主题演讲、专题讨论和小组会议外，论坛还将设有丰富的非正式交流活动，为参加者提供更多的交流机会，进一步推动全球科学家之间的互动与合作。

香港桂冠论坛委员会主席唐伟章教授, SBS, BBS, JP表示:“我们致力于营造一个充满活力的环境，让青年科学家能够与来自世界各地各个学科的领军科学家进行交流。而香港作为国际科研中心，凭借其独特的地理位置，加上强大的科研设施和政府支持，是举办此类世界级科学盛事的理想之地。”

邵逸夫生命科学与医学奖2015得奖者彼德•格林伯格教授表示:“能够将经验丰富的科学家与正在寻找发展方向的青年人聚集在一起，是非常美好的事情，我认为我必须参与其中。”

邵逸夫天文学奖2017得奖者西蒙•怀特教授表示: “我期待与年轻人见面并与他们交流。我认为这正是论坛的意义所在，这也是我非常期待的。”

论坛将透过由本地及国际学者组成的科学总评审团，选拔出 200 名最杰出的青年科学家参加。有兴趣人士请于 2025 年 3 月 31 日前申请。如欲了解更多详情，请浏览https://hklaureateforum.org/zh/the-forum/forum-overview。如有任何问题，请联系：programme@hklaureateforum.org。

有关香港桂冠论坛

香港桂冠论坛（下称 “论坛”）是由论坛委员会举办的科学交流活动。该论坛旨在成为联系当代和新一代科学界领袖的世界级学术交流盛会，提升香港和其他地区年轻一代对不同科学和科技领域，特别是在天文学、生命科学与医学及数学科学的认识和兴趣。

论坛委员会于 2019 年 5 月成立，由李兆基基金全额赞助。李兆基基金以 “一传十、十传百” 为目标，历年来对香港、内地及海外的教育和人才培训给予无限支持，作育英才；同时致力扶贫济困，关怀社会，受惠人数不计其数。邵逸夫奖基金会是论坛委员会的主要合作伙伴，该基金会致力于举办年度国际大奖 “邵逸夫奖”。香港桂冠论坛自成立以来，一直致力在社区和其他地区推广科学。

媒体查询

吴易琳

电话：(852) 2905 6504

电邮：sabrinawu@hklaureateforum.org

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