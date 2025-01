German French Japanese Hebrew Indonesian Korean Malay Portuguese Spanish Thai

אירוע מדעי יוקרתי: פורום חתני פרס הונג קונג 2025

קריאה למדענים צעירים מצטיינים באסטרונומיה, מדעי החיים והרפואה, ומדעי המתמטיקה!