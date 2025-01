AaB i forhandlinger om et salg af Sebastian Otoa

NASDAQ Copenhagen A/S

Børsmeddelelse nr. 2025/01

Aalborg, 13. januar 2025

Aalborg Boldspilklub A/S oplever stor interesse for Sebastian Otoa og har nu modtaget et konkret bud fra en udenlandsk klub på spilleren.

I den forbindelse har AaB valgt at indlede realitetsforhandlinger om en mulig transfer. Der er ikke sikkerhed for, at en aftale vil blive indgået.



Sebastian Otoa blev i sommeren 2021 tilknyttet AaB Akademiet og er indtil videre noteret for 44 officielle kampe og to scoringer for AaB’s bedste mandskab og seks U-landsholdsoptrædener for Danmark.



20-årige Sebastian Otoa har kontrakt med AaB indtil 30. juni 2027.



Et eventuelt salg af Sebastian Otoa forventes ikke umiddelbart at påvirke forventningerne for 2025, som er et resultat i niveauet minus 15-25 mio. kr.



I forventningerne til årets resultat er inkluderet spillersalg, investering i spillertruppen og investering i kommercielle aktiviteter.

AaB A/S har for nuværende ikke yderligere kommentarer. En ny meddelelse vil tilgå Fondsbørsen, hvis der opnås en aftale om en transfer af Sebastian Otoa.



