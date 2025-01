Une première année généreuse pour la Fondation Groupe MTY

MONTRÉAL, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est plus de 140 000 $ que la Fondation Groupe MTY a réussi à amasser pour la communauté en cette première année d’exploitation.

Le plus gros événement fût le tournoi de golf au Club de golf Le Blainvillier en septembre 2024 accueillant 288 joueurs et une soixantaine de commanditaires ayant permis de recueillir 100 000 $ pour le Club des petits déjeuners.

En juin 2024, la Fondation MTY a remis un montant de 34 000$ lors de l’événement « Pédalez pour les enfants » de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants aidant ainsi à financer le projet de transport pédiatrique interhospitalier et soutenir l'équipe des services éducatifs en milieu pédiatrique.

En décembre dernier, la Fondation MTY en collaboration avec La Fondation de l’Hôpital pour enfants de Montréal a mis sur pied une collecte de jouets ayant comme objectif de remettre plus de 300 cadeaux aux enfants malades. Tous les employés du bureau de MTY Canada à Montréal ont contribué à amasser plus de 300 jouets pour mettre un peu de gaieté dans la période des fêtes moins joyeuse pour les enfants hospitalisés.

« Il est important pour nos équipes de pouvoir contribuer directement à faire une différence. Cette activation a également permis à nos employés de discuter de la notion de partage et d’entre-aide avec leurs propres enfants. », déclare Renée St-Onge, Chef de la direction financière de Groupe MTY et membre du conseil d’administration de la Fondation MTY.

D’ailleurs, les employés du Groupe MTY ont eu la possibilité de contribuer à la Fondation MTY tout au long de l’année avec des dons discrétionnaires contre des collations dans la cafétéria de l’entreprise ou des coupons de tirage de prix lors des festivités de Noël. Ceci a permis d’accumuler 11 000$.

La fondation a également contribué jusqu’à Calgary avec un montant 1 500 $ dans le cadre du Stampede. Le Calgary Stampede contribute entre-autres à des programmes tels que The Young Canadians School of Performing Arts, Calgary Stampede Showband, Band of Outriders et Calgary Stampede Showriders.

La Fondation MTY tient à remercier chaque personne ayant contribué au cours de l’année 2024 et souhaite multiplier ses dons dans la nouvelle année. « Sans la participation de nos employés et la collaboration de nos partenaires, rien de ceci ne serait possible. Ceci est une belle façon d’incarner l’une des 3 valeurs du Groupe MTY : le dévouement. » exprime Éric Lefebvre, Président Directeur général du Groupe MTY.

À propos de la Fondation MTY

Depuis un an, la Fondation MTY s’implique auprès des communautés dans le besoin en leur fournissant ce dont ils ont besoin pour favoriser leur efflorescence. La Fondation MTY se dévoue à la responsabilité sociale et vise avoir un impact positif sur diverses causes. À travers ses valeurs et son engagement, elle désire donner à quiconque dans le besoin les moyens de mener une vie plus saine et plus résiliente. « Nourrir. Soutenir. S’engager. » sont les piliers de la Fondation MTY.

À propos de la Fondation de l’Hôpital pour enfants de Montréal

La mission de la fondation est d’inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation incessante en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, un centre pédiatrique de renommée internationale du Centre universitaire de santé McGill prodiguant des soins de santé hautement spécialisés. L’Hôpital de Montréal pour enfants est le premier hôpital pédiatrique au Québec et le premier à y avoir construit un hôpital à la fine pointe de la technologie grâce au soutien de la collectivité. https://fondationduchildren.com

À propos du Club des petits déjeuners

Depuis 1994, le Club des petits déjeuners travaille avec des partenaires de tous les secteurs pour aider les enfants à accéder à un petit déjeuner nutritif et à atteindre leur plein potentiel. Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gouvernance et pour sa valorisation de produits alimentaires locaux à travers le Canada, le Club contribue à rejoindre des enfants dans toutes les provinces et tous les territoires à travers le pays. https://www.clubdejeuner.org/

À propos de l’événement « Pédalez pour les enfants »

Pédalez pour les enfants est l’une des activités de collecte de fonds les plus importantes de La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, mais aussi l’une des plus amusantes. En équipe les participants pédalent sur un vélo géant de 30 places qui roule dans les rues du centre-ville sur une musique dynamique. L’objectif est d’amasser des fonds pour financer le projet de transport pédiatrique interhospitalier et soutenir l'équipe des services éducatifs en milieu pédiatrique. https://fondationduchildren.com/fr/evenements

À propos de l’événement Calgary Stampede

Plus de 3 000 bénévoles dévoués sont au cœur du Stampede de Calgary. Ils incarnent les valeurs de l'Ouest en organisant des événements dans toute la ville, en soutenant les célébrations communautaires et en faisant du Stampede de Calgary un spectacle en plein air de grande envergure. En outre, le conseil d'administration est composé de bénévoles non rémunérés qui consacrent leur temps à la gestion des affaires du Stampede de Calgary. https://www.calgarystampede.com/

