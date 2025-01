Heihe-Index für Fahrzeugtests in kalten Regionen veröffentlicht: Verankerung globaler Innovationszentren, Präsentation der Wachstumskraft der Branche

HEIHE, China, Jan. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 8. Januar wurde in Heihe, Provinz Heilongjiang, der China (Heihe) Cold-Area Car Testing Index, Chinas erster Index für Fahrzeugtests in kalten Regionen, offiziell vorgestellt. Er präsentiert digital den starken Trend und die breiten Perspektiven der Autotestbranche in Heihe und löst hitzige Diskussionen unter den Teilnehmern aus.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

Vor dem Hintergrund des Wandels in der Automobilindustrie hin zu Elektrifizierung, Konnektivität, Intelligenz und geteilter Mobilität beschleunigt China seinen Fortschritt auf dem Weg zu einer Automobilmacht. Heihe hat seine erstklassigen natürlichen Bedingungen im „goldenen Breitengrad“ für Eis und Schnee genutzt und die Branche für die Prüfung von Fahrzeugen in kalten Regionen aktiv weiterentwickelt. Jedes Jahr zieht die Region eine große Anzahl von Unternehmen an, die hier Kaltwettertests für Fahrzeuge und Komponenten durchführen und damit einen einzigartigen industriellen Weg beschreiten. Der „China (Heihe) Cold-Area Car Testing Index“ ist aus dieser Entwicklung entstanden. Der vom China Economic Information Service veröffentlichte Index erstellt ein System von Indikatoren aus drei Dimensionen – Branchenführerschaft, Branchenagglomeration und Industrie-Stadt-Integration –, um umfassend zu beobachten, wie „kalte Ressourcen“ in eine „heiße Wirtschaft“ umgewandelt werden.

Die Betriebsergebnisse zeigen, dass der Gesamtindex für die Autotestbranche in Heihe 221,72 Punkte erreichte, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 22,03 %. Insbesondere die Indikatoren für die Branchenagglomeration und die Integration von Industrie und Stadt stiegen deutlich an, mit einem Anstieg von 54,58 % bzw. 46,29 % gegenüber dem Vorjahr. Der Index deutet darauf hin, dass Heihe, dessen Kern aus charakteristischen Industrien besteht, allmählich die treibenden und strahlungsbedingten Auswirkungen der Industrie zu spüren bekommt.

In den letzten Jahren wurde die Infrastruktur für Fahrzeugtests in Heihe kontinuierlich verbessert, und es hat sich eine Kette von Unternehmen für Fahrzeugtests herausgebildet, die sich auf das Stadtgebiet konzentriert und auf die umliegenden Gebiete ausweitet. Die Stadt verfügt nun über 21 Testbasen und über 120 Straßen für Leistungstests, die den unterschiedlichen Anforderungen an Autotests gerecht werden. In der Saison 2023–2024 für Fahrzeugtests stieg die Zahl der Testunternehmen und Fahrzeuge in Heihe im Vergleich zur vorherigen Saison um 28 % bzw. 68 %. In Zukunft wird Heihe die Umgestaltung und Modernisierung seiner einzigartigen Wirtschaft weiter vorantreiben und dabei den Weg der Integration von Industrie und Stadt beschreiten.

Quelle: China Economic Information Service