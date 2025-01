DIAGNOS annonce l'engagement d'un promoteur

BROSSARD, Québec, 13 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Diagnos inc. (« DIAGNOS » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ADK, OTCQB : DGNOF, FWB : 4D4A), un pionnier dans la détection précoce de problèmes de santé critiques grâce à sa plateforme FLAIRE basée sur l'Intelligence Artificielle (IA), annonce aujourd'hui l'engagement de Outside The Box Capital Inc. (« OTB ») afin de fournir des services de marketing et de promotion à la Société.

Selon l'entente signée entre le OTB et DIAGNOS, OTB a droit à une compensation de 50 000 $ CA, payable à l'avance, en espèces, pour la période du 13 janvier 2025 au 13 avril 2025 (la « période »). Au cours de la période, les parties peuvent mettre fin à l'entente par consentement mutuel. La compensation de 50 000 $ CA sera payée à partir des fonds propres de la Société.

Basé à Oakville, dans la province de l’Ontario au Canada, OTB fournit des services de marketing digital aux petites et moyennes entreprises publiques. Dans le cadre des services à rendre à la Société, OTB fournira des services de marketing et de distribution afin de communiquer des informations sur la Société, y compris l’utilisation des médias sociaux, dans le but d'accroître l’intérêt envers la Société.

OTB n'a aucun lien de dépendance avec la Société. À la date de cette annonce, OTB, de concert avec ses propriétaires, n'ont aucune participation, directe ou indirecte, dans les titres de la Société.

L'engagement d'OTB demeure sujet à l'acceptation de la Bourse de croissance TSX.

À propos de DIAGNOS

DIAGNOS est une société́ canadienne cotée en bourse qui a pour mission la détection précoce de problèmes de santé graves en s'appuyant sur sa plateforme d'intelligence artificielle (IA) FLAIRE. FLAIRE permet de modifier et de développer rapidement des applications tel que CARA (Computer Assisted Retina Analysis). Les algorithmes de rehaussement des images de CARA permettent d'obtenir des images rétiniennes plus nettes, plus claires et plus faciles à̀ analyser. CARA est un outil à faible cout utilisé pour le dépistage en temps réel d'un volume élevé de patients.

De plus amples informations sont disponibles sur les sites web www.diagnos.ca et www.sedarplus.com .

Ce communiqué contient des renseignements prévisionnels. Nous ne pouvons garantir que les renseignements prévisionnels mentionnés s’avéreront exacts, puisqu’il pourrait y avoir un écart important entre les résultats réels ou les événements futurs et ceux qui sont mentionnés dans cet énoncé. DIAGNOS décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément visées par cette mise en garde.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.