Samsung belegt zum dritten Mal in Folge ersten Platz bei US-Patenten, während TSMC auf den zweiten Platz vorrückt. Nach vierjährigem Rückgang steigen Erteilungen um fast 4 %

NEW HAVEN, Connecticut, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nach vier Jahren des Rückgangs gibt es wieder einen Zuwachs um 3,8 Prozent bei den US-Patenterteilungen – sie sind seit dem Kalenderjahr 2023 auf 324.043 angestiegen. Samsung behauptete sich laut IFI CLAIMS Patent Services, der weltweit vertrauenswürdigsten Patentdatenquelle, zum dritten Mal in Folge auf dem ersten Platz.

IFI CLAIMS Patent Services ist ein Digital Science-Unternehmen, das Daten des US-amerikanischen Patent- und Markenamts (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) und anderer Patentbehörden weltweit zusammenstellt und nachverfolgt. IFI nutzt seine weltweit führenden Daten für eine jährliche US-Patentrangliste der Top 50 und Top 10 der am schnellsten wachsenden Technologien und liefert wertvolle Einblicke in die F&E-Aktivitäten von Unternehmen.

Zusätzlich zu den gestiegenen Erteilungen erreichten die US-Patentanmeldungen ein Allzeithoch, was einem Anstieg von 3 Prozent, von 418.111 im Jahr 2023 auf 430.625 im Jahr 2024, entspricht – ein Indikator dafür, dass die gesamte US-Innovationswirtschaft stärker ist als je zuvor.

In diesem Jahr rückte der Auftrags-Chiphersteller TSMC auf den zweiten Platz vor, vor Qualcomm, das auf den dritten Platz zurückfiel – laut dem US Top 50-Ranking von IFI für das Jahr 2024. Apple und Huawei vervollständigten die Top 5, alle vor IBM, das auf den achten Platz abrutschte. IBM hatte zuvor 29 Jahre in Folge den Spitzenplatz inne, aber das Unternehmen hat eine selektivere Patentierungsstrategie eingeführt und wurde vor zwei Jahren von Samsung vom ersten Platz verdrängt.

„Es ist gut zu sehen, dass die Patenterteilungen wieder in die richtige Richtung gehen“, so Ronald Kratz, CEO von IFI CLAIMS Patent Services. „Die Erteilungen waren seit Beginn der Pandemie gesunken, wahrscheinlich aufgrund des Rückstands an ungeprüften Patenten, die sich stapelten. Das USPTO hat mehr Prüfer eingestellt, um diesen Rückstand zu bewältigen, und das scheint sich nun positiv auszuwirken.“ Der Rückstand des USPTO wuchs von 750.000 im Jahr 2023 auf 813.000 ungeprüfte Anmeldungen im Jahr 2024. Vor COVID waren es 540.000.

Zusammenfassung der US Top 50-Rangliste

Samsung blieb an der Spitze und konnte seine Patentzahl von 6.165 im Jahr 2023 auf 6.377 im Jahr 2024 steigern, was einem Anstieg von 3 Prozent entspricht. Tatsächlich erhielt Samsung im vergangenen Jahr fast 2 Prozent aller in den USA erteilten Patente. TSMC kletterte in der Rangliste eine Stufe nach oben und meldete 3.989 Patente an, verglichen mit 3.687 im Jahr 2023, was einer Verbesserung von 8 Prozent entspricht. Qualcomm, im letzten Jahr noch auf dem zweiten Platz, rutschte in diesem Jahr mit einem Rückgang der Zuschüsse um 11 Prozent von 3.854 auf 3.422 einen Platz nach unten. Apple verbesserte sich um drei Plätze und landete in diesem Jahr auf dem vierten Platz. Google kletterte ebenfalls um drei Plätze auf den zehnten Platz. In der Zwischenzeit verlor der viel beachtete Patent-Verfechter IBM im Jahr 2024 weitere vier Plätze, bleibt aber in den Top 10.

Die größten Gewinner der Top 50 kommen alle aus Asien: Changxin Memory Technologies (+57 Plätze), Tencent (+54) und LG Energy (+37). Was die sogenannten „Glorreichen Sieben“ betrifft, die Technologieunternehmen Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla, die ihren großartigen Aktienkurs im Jahr 2024 fortsetzten, so hatten nur die ersten vier genug Patente, um in die Top 50 zu kommen, und die drei letzteren fehlten auffällig.

US-Unternehmen erhalten weniger Patente

Obwohl amerikanische Unternehmen die meisten Patente (143.382) erhielten, wurden die meisten US-Patente (56 Prozent) von Firmen außerhalb der USA angemeldet: Japanische Unternehmen erhielten 43.364 Patente und belegten damit den zweiten Platz, gefolgt von China (28.258), Südkorea (24.115) und Deutschland (14.044). Von den zehn Ländern mit den meisten erteilten Patenten verzeichneten acht einen Anstieg. China verzeichnete mit Abstand den größten Anstieg: 32 Prozent mehr als 2023; die Schweiz verzeichnete mit 21 Prozent den zweithöchsten Wachstumsschub. Nur die USA und Taiwan verzeichneten einen Rückgang um 4 Prozent bzw. 5 Prozent.

Die am schnellsten wachsenden Technologien werden nicht vergeudet

Die Rangliste der zehn am schnellsten wachsenden Technologien des IFI basiert auf Patentanmeldungen – ein besserer Indikator als Zuschüsse für Technologien, die sich derzeit in der Entwicklung befinden, da die Vorlaufzeit deutlich kürzer ist.

Die am schnellsten wachsende Technologie im Jahr 2024 ist der Betrieb oder die Wartung von Zellen, die von 2020 bis 2024 um mehr als 27 Prozent gestiegen ist. Diese Technologie ist mit elektrolytischen Verfahren verwandt. Diese Technologie ist in diesem Jahr erstmals auf der Liste vertreten. Das Bemerkenswerteste an der diesjährigen Rangliste ist jedoch, dass drei der Top 10 von Technologien belegt werden, die darauf abzielen, Abfall zu reduzieren: Rückgewinnung von Nichteisenmetallen (CAGR 26,2 Prozent), Rückgewinnung von Abfallstoffen (CAGR 26,1 Prozent) und Vernichtung von Feststoffabfällen (CAGR 17,7 Prozent). Unternehmen, die in diesen Bereichen erfinderisch sind, sind überzeugt davon, dass Innovationen, die die Welt nachhaltiger machen, künftig solide Profite einbringen werden. Eine weitere Technologie, die sich im Bereich der Nachhaltigkeit schnell entwickelt, ist die Aufbereitung von Proteinen aus nicht-traditionellen Quellen (CAGR: 22,6 Prozent), eine Notwendigkeit angesichts der wachsenden Weltbevölkerung.

„Trotz des Fokus auf KI auf dem Markt haben wir gesehen, dass Technologien wie das maschinelle Lernen, das die Grundlage der künstlichen Intelligenz bildet, an Bedeutung verlieren“, so Kratz. „Aber das überrascht uns nicht. Das waren die schnell wachsenden Unternehmen, die dem aktuellen KI-Boom vorausgingen und in den Jahren davor auf unserer Liste standen. Deshalb sollten Investoren auf wachsende Patentklassen achten. Es hilft ihnen, der Zeit voraus zu sein.“

Um den Bericht anzuzeigen, besuchen Sie die Seite 2024 Top 10 Fastest Growing Technologies (Die 10 am schnellsten wachsenden Technologien 2024).

Die Patentaktivität bietet Forschern, Analysten und Investoren wertvolle Einblicke in die F&E-Aktivitäten von Unternehmen. Es geht um Produktivität, technologische Effizienz sowie Strategien in Bezug auf geistiges Eigentum und es werden häufig Technologietrends und die Wettbewerbslandschaft in verschiedenen Branchen sichtbar gemacht. Oft liegt der wahre Wert eines Unternehmens in seinem geistigen Eigentum. Daher ist die Prüfung von Patentvermögen ein wichtiges Instrument zur Bewertung der immateriellen Vermögenswerte börsennotierter Unternehmen.

Um Ihre eigene Analyse zu erstellen, besuchen Sie IFI CLAIMS Live 1000, ein kostenloses Tool, das Daten der 1000 führenden Unternehmen verwendet, die Patente in mehreren Ländern und Patentrechtsprechungen erhalten haben. Das Tool zeigt Live-Daten an und bietet interaktive Funktionen, mit denen Benutzer ihre eigenen Listen erstellen und sortieren können, indem sie eine Vielzahl von Filtern verwenden.

