GEORGE CLOONEY SE CONVIERTE EN EL DETECTIVE EN EL NUEVO ANUNCIO DE NESPRESSO

VEVEY, Suiza, Jan. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nespresso marca el inicio del año de manera enigmática con su embajador global de la marca, George Clooney, quien regresa a las pantallas como el "Detective George". Junto a él, Eva Longoria, Camille Cottin y Kim Go Eun en un spot de televisión inspirado en el misterio. La campaña que destaca la exquisita selección de cafés de Nespresso como auténticos tesoros de sabor inolvidable, presenta un divertido "misterio" ambientado en un elegante escenario.

La película, desenfadada pero cargada de suspense, transporta a los espectadores a bordo de un lujoso tren ficticio, escenario de un cautivador misterio. Una glamurosa heredera, interpretada por Camille Cottin, denuncia un desconcertante robo, no de sus diamantes ni perlas, sino de sus preciadas cápsulas de café Nespresso. Afortunadamente, el detective George toma el caso, desentrañando pistas y enfrentándose a un sospechoso elenco de personajes que, finalmente, le conducen hasta la cocina del tren. Con la tensión en aumento, todos se preguntan ¿quién está detrás del robo? ¿Podría ser el Chef, interpretado por Eva Longoria? ¿O el sous chef, interpretado por Kim Go Eun?

Con ingeniosos giros, el spot invita al público a unirse al detective George para resolver el misterio, fusionando humor, encanto y sofisticación, señas de identidad de la marca Nespresso. La campaña ofrece un tentador vistazo al universo de Nespresso, donde cada taza de café se convierte en un viaje lleno de intriga y sabores inolvidables.

Hablando detrás de las cámaras durante el rodaje de la película, George Clooney comentó: "Rodar con Nespresso siempre es un gran placer, y esta campaña en particular fue increíblemente divertida gracias al guion y al reparto. Era la primera vez que trabajaba con mi gran amiga Eva, que formaba el dúo culinario perfecto con Kim intentando engañarme. Ambas aportaron una energía vibrante al set y trabajaron en perfecta sintonía. También fue maravilloso reencontrarme con Camille. Ella siempre aporta un toque de sofisticación, que era perfecto para este papel.

Eva Longoria añadió: "Las campañas de Nespresso siempre se destacan por su elenco icónico, y estoy encantada de formar parte de esta familia. Filmar la campaña fue una experiencia sumamente divertida, gracias al tono ligero y cómico del guion, así como a la maravillosa compenetración que logramos trabajando juntos. Conozco a George desde hace mucho tiempo, pero esta fue la primera vez que colaboramos en un proyecto, y fue un verdadero placer compartir el plató con él, Kim y Camille".

Camille Cottin, al comentar sobre su regreso a Nespresso, expresó: "Es una gran alegría volver a reunirme con George Clooney y ser parte de esta nueva campaña de Nespresso. Trabajar con él, junto a dos mujeres de gran talento, en un set construido en los icónicos estudios Cinecittà de Roma, fue realmente divertido. Disfruté muchísimo con todo el equipo".

"Me siento inmensamente orgullosa de formar parte de esta campaña mundial", declaró Kim Go Eun. "Trabajar con un reparto tan maravilloso fue un auténtico placer y nos divertimos mucho dando vida al guion. Intentar engañar al detective George fue sin duda uno de los mejores momentos. Las risas llenaron nuestro tiempo dentro y fuera del plató. Colaborar con Nespresso siempre ha sido un placer, y esta experiencia fue realmente especial."

El spot se lanzará a nivel mundial el próximo 15 de enero y promete cautivar al público, reuniendo a los amantes del café y a los aficionados a la narrativa cinematográfica. El misterio también se desvelará para los consumidores a lo largo de 2025 a través de Internet, las redes sociales y las boutiques de Nespresso.

