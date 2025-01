Selskabsmeddelelse

14. januar 2025

Meddelelse nr. 2

Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til Kapitalmarkedsloven § 30 skal NKT A/S oplyse, at Norges Bank har meddelt, at selskabet har erhvervet aktiekapital og stemmeretter i NKT A/S, så positionen på aktiekapital er over grænsen på 5%.

Morgan Stanleys samlede beholdning af aktier og finansielle instrumenter er nu 2.718.844

aktier, svarende til 5,06% af aktiekapitalen og stemmeretterne i NKT A/S.

Kontakt

Investorer

Jacob Johansen, Head of Investor Relations

+45 2169 3591 / jacob.johansen@nkt.com



Presse

Louise Westh Naldal, Head of Group Communications

+45 2982 0022 / louise.westh.naldal@nkt.com

