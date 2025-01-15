EBC Financial Group 在 FXEmpire 2025 年評審中榮獲四大頂級類別獎項

倫敦, Jan. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的環球經紀券商 EBC Financial Group (EBC) 於 FXEmpire 2025 年評審中獲得表彰，在四個關鍵類別中備受認可，包括在專業投資者類別中是英國金融行為監管局 (FCA) 監理的最佳券商；在自動化交易範疇中是澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管的最佳券商；跟單及社交交易中是最佳的訂單執行公司；以及即日交易者範疇中是迅速執行交易的最佳券商。 是次評估彰顯了 EBC 的優勢，以及其作為 FXEmpire 平台上其中一家 FCA 監管最頂尖券商的持續發展。





除了這些認可以外，EBC 亦在其交易服務的多個方面獲得高度讚揚，展現了該公司致力為各類交易者提供無縫流暢、可靠和便利交易服務的承諾。

精簡存款及提款過程

EBC 憑著其存款及提款過程的卓越速度、效率和可靠性而獲得高度讚賞。 EBC 透過提供無縫流暢的理財體驗，確保交易人士可有效及具信心地調動資金，體現其提供可信賴交易服務的承擔。

靈活的帳戶服務

EBC 的帳戶選項，以其靈活性及多功能性而稱著，可迎合各種不同的交易需要。 不論是新手還是專業交易者，EBC 的個性化帳戶結構專為滿足獨特的要求及提升交易體驗而設。

尖端平台及工具

EBC 的交易平台和工具因其性能表現及創新功能而獲得了廣泛認可。 憑藉 MetaTrader 4 及 5、虛擬專用伺服器託管 (VPS hosting) 及由人工智能 (AI) 驅動的解決方案，EBC 讓交易者可精確執行策略，並且信心十足地探索新的機遇。 此外，EBC 專利的跟單交易平台以其創新方式使用人工智能而廣受讚譽，為新手及經驗豐富的交易者實現無縫流暢的社交交易。

提升靈活、迅速及可靠的交易環境：

這些成果源自 EBC 平台的靈活性，平台旨在透過直觀及便於使用的功能，為各種經驗水平的交易人士提供支援。 EBC 憑藉較低的價差和佣金，為致力優化其投資策略的人士提供具有成本效益的交易環境。

通過不到 20 毫秒 (ms) 的飛快訂單執行速度，進一步提升了 EBC 的交易環境，確保交易人士精確捕捉市場機遇，並將失誤可能性減至最低。 卓越非凡的客戶服務仍是 EBC 提供服務的基石，每天 24 小時的全天候支援確保客戶可隨時隨地獲得協助。 EBC 通過遵守嚴格的監管規範及保持透明度，在全球內建立了信任和信賴。

EBC 更賦予交易者先進的工具，例如由 CME 數據所驅動的訂單流程分析工具，提供機構投資者級別的真知灼見。 此舉為其多元化的金融產品，包括外匯、股票、指數及大宗商品作出了補足，滿足廣泛的交易喜好。

除了所提供的產品以外，EBC 著重透過網絡研討會、輔導課程及市場見解，優先對交易人士進行教育，讓客戶具備知識作出自信和明智的決策。

展望未來，EBC 將繼續擴大其可交易工具的範圍、加強教育資源，並且在英國金融行為監管局 (FCA)、開曼群島金融管理局 (CIMA) 及澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 的監管下恪守保障客戶的承諾，以鞏固其優勢。 藉著 Lloyds of London 提供的承保範圍加強對客戶的保障，EBC 體現了公司致力為安全、創新及環球卓越表現制定新基準的決心。

獲評級認可，由創新驅動

對 EBC 的認可，足證該公司能夠符合最高行業標準，這方面已通過 FXEmpire 聞名遐邇的評審方法之驗證。 FXEmpire 採用一套專利的評分系統，以一絲不苟的檢測、現場試驗、詳細問卷及券商示範為基礎。

對券商的評估以九個關鍵類別 250 多個變數為基礎，當中包括監管合規、平台功能、收費、客戶服務、研究和教育等。 類別的評級分數由 1 分至 5 分，當中 5 分代表優秀。 此嚴格流程確保 FXEmpire 的評級為交易者提供可靠的見解，以便他們作出明智的理財決策。

隨著公司持續壯大，這些榮譽是公司在不斷演變的金融環境中進一步追求卓越的基礎。 EBC 以客戶信任及長期合作夥伴關係為優先考慮，繼續於外匯行業保持領導地位，塑造每次交易體驗以誠信、創新及機遇作為強大後盾的未來。

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關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 在備受矚目的倫敦金融區成立，以提供的金融券商及資產管理服務而享負盛名。 透過策略佈局，EBC 的業務遍及各個著名的金融中心，在倫敦、悉尼、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等地均設有辦事處；EBC 讓零售、專業及機構投資者可接觸廣泛的全球市場和交易機遇，包括貨幣、大宗商品、股票及指數等。

EBC 曾屢獲殊榮，一直遵守最高道德標準及國際法規，並以此引以為豪。 EBC Financial Group 的子公司受到當地司法管轄區的監管並獲得許可。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC Group 核心團隊由經驗豐富的專業人士組成，他們擁有在主要金融機構工作逾 30 年的深厚經驗，經歷及安然步過多個重大經濟週期，時間跨越廣場協議至 2015 年的瑞士法郎危機。 EBC 所擁護的企業文化將誠信、尊重和客戶資產安全置於首位，確保以最高級別的審慎態度來對待每一位投資者的參與。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 亦是 United Nations Foundation 旗下 United to Beat Malaria 運動的合作夥伴，致力改善全球健康狀況。 自 2024 年 2 月起，EBC 支援牛津大學經濟學系的「What Economists Really Do」公共參與系列，旨在揭開經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

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