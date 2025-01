רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד משקיעים של חברת המניות המשותפות Stock Company Kaspi.kz לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – KSPI

January 15, 2025 11:39 ET | Source: The Rosen Law Firm PA The Rosen Law Firm PA