GROUPE PARTOUCHE : Acquisition d’un immeuble au pied de l’Arc de Triomphe destiné à accueillir son club de jeux parisien et son siège social

Acquisition d’un immeuble au pied de l’Arc de Triomphe

destiné à accueillir son club de jeux parisien et son siège social

Paris, le 15 janvier 2025, à 18h

Groupe Partouche a acquis un immeuble, stratégiquement situé au niveau de la Place de l’Etoile à Paris, au 10 avenue de la Grande Armée.

Fort d’une surface de plus de 8 000 m² répartis sur sept niveaux, ce bâtiment va faire l’objet de travaux d’aménagement pour accueillir son club de jeux parisien actuellement situé rue de Berri.

Cet immeuble accueillera également le siège social de Groupe Partouche.

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

Pièce jointe