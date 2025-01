Ipsos réalise avec succès une émission obligataire pour un montant de 400 millions d'euros

Paris, 15 janvier 2025 - Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, annonce le succès de sa première émission obligataire notée d'un montant de 400 millions d'euros. Cette émission, qui arrive à échéance en janvier 2030, est assortie d'un coupon de 3,75 %. Ipsos est notée Baa3 avec perspective stable par Moody's et BBB avec perspective stable par Fitch.

La très forte demande des investisseurs, avec un carnet d'ordres couvrant plus de 9 fois la taille de l’émission, témoigne de leur confiance dans le modèle économique et le profil de crédit d'Ipsos. Cette sursouscription substantielle a permis à Ipsos de fixer le taux final de l'obligation à un niveau significativement inférieur aux conditions de prix initialement annoncées.

Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le refinancement de son obligation existante de 300 millions d'euros arrivant à échéance en septembre 2025.

Avertissement

Ce communiqué de presse est diffusé pour information seulement et il ne constitue pas une offre de vente ou de souscription de titres financiers ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription de titres financiers dans quelque juridiction que ce soit. Les titres mentionnés dans le présent communiqué n’ont pas été et ne seront pas offerts dans le cadre d’une offre au public. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Ipsos n’a pas l’intention d’enregistrer ces titres aux Etats-Unis ni de lancer une offre au public de ces titres aux États-Unis. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus pour les besoins du Règlement Européen 2017/1129 (le “Règlement Prospectus”). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément au Règlement Prospectus dans le cadre de l’admission des obligations aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l’étranger. Les obligations seront offertes uniquement auprès d’investisseurs qualifiés, tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier. Aucun prospectus relatif au placement des obligations n’a été approuvé par une autorité compétente d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen. La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP

www.ipsos.com

35 rue du Val de Marne

75 628 Paris, Cedex 13 France

Tél. + 33 1 41 98 90 00

Pièce jointe