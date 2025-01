EBC Financial Group se distingue dans quatre catégories clés du rapport 2025 de FXEmpire

LONDRES, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- EBC Financial Group (EBC), un groupe de courtage mondial de premier plan, se distingue dans le rapport 2025 de FXEmpire en obtenant une reconnaissance dans quatre catégories clés : Meilleur courtier réglementé par la FCA pour les professionnels, Meilleur courtier réglementé par l’ASIC pour le trading automatisé, Meilleure exécution d’ordres pour le copy trading et le trading social, et Meilleur courtier à exécution rapide pour les day traders. Cette évaluation met en évidence les points forts d’EBC et les domaines dans lesquels il continue d’évoluer parmi les meilleurs courtiers réglementés par la FCA sur la plateforme de FXEmpire.





Outre ces distinctions, EBC a reçu de nombreux éloges pour plusieurs aspects de ses services de trading, démontrant ainsi l’engagement du groupe à rendre le trading transparent, fiable et accessible à tous les types de traders.

Processus de dépôt et de retrait simplifié

Le processus de dépôt et de retrait d’EBC a reçu un grand nombre de commentaires élogieux pour sa rapidité, son efficacité et sa fiabilité exceptionnelles. En offrant une expérience financière transparente, EBC garantit aux traders la possibilité de transférer des fonds de manière efficace et en toute confiance, reflétant ainsi son engagement à fournir des services de trading fiables.

Offres de comptes flexibles

Les options de compte d’EBC ont été reconnues pour leur flexibilité et leur polyvalence, car elles permettent de répondre à un éventail varié de besoins en matière de trading. Qu’elles soient utilisées par des traders débutants ou professionnels, les structures de compte personnalisées d’EBC sont conçues de manière à répondre à des exigences uniques et à améliorer les expériences de trading.

Plateformes et outils de pointe

Les plateformes et outils de trading d’EBC ont été largement reconnus pour leurs performances et leurs fonctionnalités innovantes. En intégrant MetaTrader 4 et 5, l’hébergement VPS et les solutions basées sur l’IA, EBC permet aux traders d’exécuter leurs stratégies avec précision et de découvrir en toute confiance de nouvelles opportunités. De plus, la plateforme de copy trading exclusive d’EBC a été saluée pour son utilisation innovante de l’IA qui permet aux traders novices et expérimentés de pratiquer un trading social transparent.

Amélioration de l’environnement de trading : flexible, rapide et fiable

Ces résultats sont le fruit de la flexibilité de la plateforme d’EBC qui est spécifiquement conçue pour prendre en charge les traders de tous niveaux d’expérience grâce à des fonctionnalités intuitives et faciles à utiliser. Avec des spreads serrés et des frais de commission peu élevés, EBC offre un environnement de trading rentable aux traders qui cherchent à optimiser leurs stratégies d’investissement.

L’environnement de trading d’EBC est encore amélioré par des vitesses d’exécution des ordres ultra-rapides. Inférieures à 20 millisecondes, elles permettent en effet aux traders de capitaliser sur les opportunités du marché avec précision et un glissement minimal. La pierre angulaire des offres d’EBC réside toujours dans son service client exceptionnel, avec une assistance 24h/24 et 7j/7 qui garantit aux clients un accès permanent à l’assistance. En adhérant à des normes réglementaires strictes et en maintenant une parfaite transparence, EBC favorise la confiance et la fiabilité dans le monde entier.

EBC fournit également aux traders des outils avancés, tels qu’un outil d’analyse des flux d’ordres alimenté par les données de CME qui leur offre des informations de qualité institutionnelle. Cette approche vient compléter sa sélection diversifiée de produits financiers, dont notamment les opérations de change, les actions, les indices et les matières premières, ce qui permet de répondre à un large éventail de préférences en matière de trading.

Au-delà de son offre de produits, EBC donne la priorité à la formation des traders par le biais de webinaires, de tutoriels et d’informations sur le marché. En dotant ses clients des connaissances nécessaires, l’entreprise leur donne la possibilité de prendre des décisions éclairées en toute confiance.

Pour l’avenir, EBC continue de capitaliser sur ses points forts en élargissant sa gamme d’instruments négociables, en améliorant ses ressources pédagogiques et en respectant son engagement en matière de protection des clients grâce à la surveillance réglementaire de la FCA, de la CIMA et de l’ASIC. Avec la couverture d’assurance de Lloyds of London qui vient renforcer la sécurité de ses clients, EBC illustre sa volonté de s’imposer comme la nouvelle référence en matière de sécurité, d’innovation et d’excellence mondiale.

Validé par les notations, propulsé par l’innovation

Cette reconnaissance d’EBC témoigne de sa capacité à répondre aux normes les plus élevées du secteur, comme le prouve la méthodologie d’évaluation renommée de FXEmpire. FXEmpire utilise un système de notation exclusif basé sur des tests méticuleux, des essais en situation réelle, des questionnaires détaillés et des démonstrations de courtiers en personne.

Les courtiers sont évalués sur plus de 250 variables dans neuf catégories essentielles, dont notamment la conformité réglementaire, les fonctionnalités de la plateforme, les frais, le service client, la recherche et la formation. Les catégories sont notées sur une échelle allant de 1 à 5, où l’obtention d’un 5 désigne un niveau d’excellence. Ce processus rigoureux garantit que les notations de FXEmpire fournissent aux traders des informations fiables afin de prendre des décisions financières éclairées.

Alors que l’entreprise poursuit son développement, ces distinctions contribuent à renforcer son excellence dans un paysage financier en constante évolution. En privilégiant la confiance des clients et les partenariats à long terme, EBC maintient sa position de leader du secteur du marché des changes et façonne ainsi un avenir dans lequel chaque expérience de trading est soutenue par l’intégrité, l’innovation et les opportunités.

Découvrez comment plateforme primée d’EBC peut améliorer votre expérience de trading. Pour découvrir nos outils, ressources et offres de comptes adaptés aux traders de tous niveaux, consultez le site www.ebc.com.

À propos d’EBC Financial Group

Fondé dans le prestigieux quartier financier de Londres, EBC Financial Group (EBC) est réputé pour ses services de courtage financier et de gestion d’actifs. Avec des bureaux stratégiquement situés dans des centres financiers de premier plan tels que Londres, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapour, les îles Caïmans, Bangkok, Limassol, et bien d’autres villes encore, EBC permet aux investisseurs particuliers, professionnels et institutionnels d’accéder à un large éventail de marchés mondiaux et d’opportunités de trading, notamment dans le domaine des devises, des matières premières, des actions et des indices.

Lauréat de multiples récompenses, EBC est fier de respecter les plus hauts niveaux de normes éthiques et de réglementation internationale. Les filiales d’EBC Financial Group sont réglementées et agréées dans leurs juridictions locales. EBC Financial Group (UK) Limited est réglementé par la Financial Conduct Authority (« FCA ») du Royaume-Uni, EBC Financial Group (Cayman) Limited est réglementé par la Monetary Authority (« CIMA ») des Îles Caïmans, et EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd et EBC Asset Management Pty Ltd sont réglementés par la Securities and Investments Commission (« ASIC ») australienne.

Au cœur d’EBC Group sont réunis des professionnels chevronnés, forts de plus de 30 ans d’expérience marquée dans des institutions financières majeures, ayant habilement traversé des cycles économiques majeurs, des accords du Plaza à la crise du franc suisse de 2015. EBC défend une culture où l’intégrité, le respect et la sécurité des actifs de ses clients priment et veille à ce que chaque engagement d’investisseur soit traité avec tout le sérieux qu’il mérite.

EBC est Partenaire officiel des marchés des changes du FC Barcelone, et propose des services spécialisés en Asie, Afrique, Amérique latine, Océanie et au Moyen-Orient. EBC est également partenaire de United to Beat Malaria, une campagne de la United Nations Foundation dont l’objectif est d’améliorer les résultats en matière de santé mondiale. Depuis février 2024, EBC accompagne la série d’engagement public « What Economists Really Do » du Département d’Économie de l’Université d’Oxford, visant à démystifier l’économie et son application aux grands défis de société afin d’améliorer la compréhension et le dialogue avec le public.

https://www.ebc.com/

Contact médias :

Savitha Ravindran

Responsable des relations publiques internationales (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine)

savitha.ravindran@ebc.com

Chyna Elvina

Responsable des relations publiques internationales (Asie-Pacifique, Amérique latine)

chyna.elvina@ebc.com

Douglas Chew

Directeur des relations publiques internationales

douglas.chew@ebc.com

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/93573bc0-c0b2-43a0-a40b-432c6790f11d/fr