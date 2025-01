Le plus grand ballet pyrotechnique de drones au monde illuminera le ciel de Hanoï dans la nuit du réveillon du Nouvel An 2025

HANOÏ, Vietnam, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après le succès de l’édition 2024 du Hanoi Art Light Festival, la compagnie Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) poursuit son partenariat avec le Hanoi People’s Committee en collaboration avec des sponsors partenaires pour réorganiser en 2025 le programme artistique intitulé « Glamour Thang Long ». Le plus grand ballet pyrotechnique de drones du monde, mettant en scène 2 025 aéronefs sans pilote (ou UAS, de l’anglais Unmanned Aircraft Systems), constituera le point fort de l’événement, en établissant un record du monde Guinness pour un spectacle lumineux de drones. Prévu le 28 janvier 2025 (à la veille du Nouvel An lunaire) à raison d’une répétition organisée le 26 janvier, l’événement aura lieu à My Dinh Square, My Dinh National Stadium. Il sera diffusé en direct sur Hanoi Television et lors d’une émission spéciale de Vietnam Television (VTV) consacrée au réveillon du Nouvel An.

« Glamour Thang Long » devrait figurer parmi les événements culturels 2025 majeurs de Hanoï. Ce spectacle d’envergure mondiale débutera par un duo innovant de drones pyrotechniques et de feux d’artifice en haute altitude, accompagné d’un exceptionnel programme artistique, promesse d’un extraordinaire ballet lumineux aérien. Plus d’un million de spectateurs sont attendus sur place, et l’événement sera suivi par des millions de téléspectateurs via la télévision et les réseaux sociaux. Il mettra en valeur l’innovation culturelle et le progrès technologique au Viêtnam, tout en faisant de Hanoï et ses lumières une destination de renommée internationale au même titre que le festival australien Vivid Sydney ou la Fête des Lumières en France.

« Glamour Thang Long 2025 » : l’événement phare de l’année à Hanoï (Source : Corex)

Articulé autour du thème « Glorious Springs », le programme rendra hommage aux charmes du printemps à travers des récits inspirants de renouveau, d’amour, de retrouvailles familiales et de moments de fierté nationale. À l’appui de la participation de célébrités vietnamiennes de premier plan, il conjuguera représentations traditionnelles et modernes en proposant une expérience interactive de théâtre musical illustrant l’héritage culturel de Hanoï dans une tonalité contemporaine. En ce soir du réveillon du Nouvel An à Hanoï, le public pourra assister à un spectacle pyrotechnique de drones inédit dans le monde, reposant sur une technologie sud-coréenne supérieure pour orchestrer un spectacle lumineux et pyrotechnique à la fois époustouflant et sécurisé.

M. Mai Trong Thai, président du People's Committee of Nam Tu Liem District, en témoigne : « Après le succès que nous avons rencontré lors du Hanoi Art Light Festival de 2024, nous sommes honorés de diriger à nouveau l’événement cette année. Grâce à notre expertise dans l’organisation d’événements de classe mondiale, nous nous engageons à assurer la sécurité et la réussite de cette occasion extraordinaire, instituant « Glamour Thang Long » comme une tradition annuelle attendue. »

Acteur économique majeur au Vietnam, Petrovietnam s’engage à accompagner les grands événements nationaux en phase avec la croissance du pays. « Glamour Thang Long 2025 » apparaît comme un événement de classe mondiale marquant le passage à la nouvelle année et la voie d’une nouvelle ère de progrès. Ces éléments reflètent la vision transformatrice du groupe pour 2025, à savoir « l’innovation au cœur, le développement de modèles exceptionnels, l’intégration des chaînes mondiales, l’amélioration des connaissances en énergie, la percée en matière de croissance et la conduite d’un changement « vert » durable. » PVEP, PV GAS, PV Power, PVOIL, BSR, PVCFC et PVcomBank sponsorisent également ce grand programme artistique et collaborent avec le comité d’organisation.

L’événement est organisé par Corex Business Solutions, la seule société en Asie du Sud-Est à avoir établi deux records du monde Guinness pour des spectacles de drones. En tant que leader des projets culturels et du développement des destinations au Vietnam, Corex est également derrière le succès du spectacle de drones « Glamour Thang Long 2024 » et du festival The Ever Glamour Nha Trang (EGN) 2024. « Nous sommes convaincus que cette représentation établira un nouveau record du monde Guinness récompensant le plus grand spectacle pyrotechnique de drones et consolidera de la sorte notre réputation de leader dans la réalisation d’événements culturels révolutionnaires. » indiquent ses représentants.

Cet événement jouera assurément en faveur de la réputation de Hanoï comme ville créative de première importance et comme destination culturelle mondiale, et attirera des visiteurs du monde entier en quête de faire l’expérience de spectacles historiques.

