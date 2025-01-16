2025 年除夕夜，全球规模最大的无人机烟火秀将照亮河内夜空

越南河内, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 继 2024 年河内灯光艺术节 (Hanoi Art Light Festival) 大获成功之后，越南石油与天然气集团 (Petrovietnam) 携手赞助伙伴，将与河内人民委员会 (Hanoi People’s Committee) 继续合作，再度推出“闪耀升龙” (Glamour Thang Long) 艺术节。 此次活动的亮点是全球最大的烟火无人机秀，届时将有 2,025 架无人机参与其中，有望创下烟火无人机表演吉尼斯世界纪录。 活动定于 2025 年 1 月 28 日（农历除夕）举行，1 月 26 日进行彩排，地点设在美亭国家体育场美亭广场。 河内电视台 (Hanoi Television) 将对活动进行现场直播，越南电视台 (VTV) 也将在除夕节目中设置特别环节进行播出。

“闪耀升龙” (Glamour Thang Long) 有望成为 2025 年河内最重要的文化活动之一。 这一世界级的壮观场面将首次创新性地将烟火无人机与高空烟花表演相结合，并辅以精彩绝伦的艺术表演，有望呈现一场非凡的空中灯光秀。 本次活动预计吸引超过 100 万现场观众，同时数百万场外观众将通过电视和社交媒体观看，它将展示越南的文化创新和技术进步，使河内成为与澳大利亚缤纷悉尼灯光音乐节 (Vivid Sydney) 和法国里昂灯光节 (Fête des Lumières) 齐名的全球著名灯光表演目的地。

“2025 年闪耀升龙” (Glamour Thang Long) - 2025 年河内盛大庆典活动（资料来源：Corex）

以“灿烂春天” (Glorious Springs) 为主题，该节目将通过展现万物复苏、爱情、家庭团聚以及民族自豪感等生动主题叙事，彰显春天的绚丽多姿。 本次节目由越南当红明星倾情出演，将传统和现代表演与互动式音乐剧体验相结合，以现代化的灯光表现形式演绎河内的文化传承。 今年除夕夜，河内将上演一场创世界纪录的无人机烟火秀，借助韩国的先进技术，呈现一场既令人叹为观止又具备安全保障的灯光烟火表演。

南慈廉郡人民委员会 (People's Committee of Nam Tu Liem District) 主席 Mai Trong Thai 先生表示：“继 2024 年河内灯光艺术节成功举办之后，我们很荣幸能够主办今年的活动。 我们凭藉在主办世界级活动方面的专长，致力于确保这一非凡盛会的安全与成功，从而将‘闪耀升龙’ (Glamour Thang Long) 打造成为令人期待的年度传统盛会。”

作为越南领先的经济集团，Petrovietnam 致力于支持旨在推动越南经济发展的重大国家活动。 “2025 年闪耀升龙” (Glamour Thang Long 2025) 是一项世界级盛事，旨在迎接新年和新时代的进步，反映了该集团 2025 年的转型愿景：“核心创新 – 发展杰出模式 – 整合全球产业链 – 增强能源知识 – 突破增长瓶颈 – 实现可持续的绿色转变”。 联合赞助商 PVEP、PV GAS、PV Power、PVOIL、BSR、PVCFC 以及担任协办单位的 PVcomBank，与组委会合作，共同参与这一盛大的艺术活动。

该活动由 Corex Business Solutions 组织，该公司是东南亚唯一一家创下两项无人机表演吉尼斯世界纪录的公司。 作为越南领先的文化项目和目的地开发公司，Corex 也是“2024 年闪耀 升 龙” (Glamour Thang Long 2024) 无人机表演和 2024 年芽庄国际灯光海湾节 (EGN) 成功举办的关键组织者。 Corex 代表分享道：“我们有信心，这场灯光秀将成为史上最大的烟火无人机表演，创造一项新的吉尼斯世界纪录，进一步巩固我们作为创新文化活动提供者的领先地位。”

本次活动无疑将进一步巩固河内作为领先创意城市和全球文化目的地的声誉，吸引全球各地的游客前来体验历史性的壮观场面。

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