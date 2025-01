2025 年除夕全球最大型煙火無人機匯演照亮河內夜空

河內,越南, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 繼成功舉辦 2024 年河內藝術燈光節 (Hanoi Art Light Festival) 後,Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) 將攜手贊助合作夥伴繼續與河內市人民委員會合作,再度推出「魅力昇龍」(Glamour Thang Long) 藝術節目。 是次活動的重頭戲將是全球最大型的煙火無人機表演,將出動 2,025 架無人駕駛飛行器,創下煙火無人機表演的健力士世界紀錄。 活動定於 2025 年 1 月 28 日(農曆新年除夕)舉行,並於 1 月 26 日彩排,地點為 My Dinh Square, My Dinh National Stadium。 Hanoi Television 屆時將現場直播,Vietnam Television (VTV) 亦會在除夕夜播放特輯。

「魅力昇龍」將成為河內 2025 年最重要的文化活動之一。 這項世界級盛事將首次以創新的方式結合煙火無人機與高空煙花,並配搭出色的藝術節目,有望呈現非凡的空中燈光表演。 活動預計將吸引超過 1,000,000 名現場觀眾,以及數百萬名透過電視和社交媒體觀賞的觀眾,這將展示越南的文化創新和科技進步,將河內定位為全球知名燈光節景點,與澳洲繽紛悉尼燈光節 (Vivid Sydney) 和法國里昂燈光節 (Fête des Lumières) 齊名。

「魅力昇龍 2025」—河內 2025 年重點活動 (圖片來源:Corex)

節目以「燦爛的春天」(Glorious Springs) 為主題,將透過新生、愛情、家庭團聚的勵志故事,以及民族自豪感的精彩時刻,彰顯春天之美。 由越南一線名人演出,將傳統和現代表演與互動音樂劇體驗融合,以當代的表演方式展現河內文化遺產。 今年除夕夜,河內的觀眾將可欣賞到創下世界紀錄的無人機煙花表演,這場驚艷而安全的燈光與煙火表演以先進的南韓科技精心策劃。

南慈廉區人民委員會主席 Mai Trong Thai 先生表示:「繼 2024 年河內藝術燈光節成功舉辦後,我們很榮幸能主導今年的活動。 憑藉我們在組織世界級活動方面的專業知識,我們致力確保這個非凡活動能安全和成功舉行,使「魅力昇龍」成為眾所期待的年度傳統活動。」

作為越南領先的經濟集團,Petrovietnam 致力支持與國家發展相符的重要國家活動。 「魅力昇龍 2025」是迎接新年和進步新時代的世界級盛會,反映了集團 2025 年的變革願景:「從核心進行創新—開發傑出模式—整合全球產業鏈—提升能源知識—突破增長—創造可持續綠色轉型。」 PVEP、PV GAS、PV Power、PVOIL、BSR、PVCFC 及 PVcomBank 作為協辦單位與籌備委員會合作,共同參與這項盛大的藝術節目。

是次活動由 Corex Business Solutions 籌備,該公司是東南亞唯一一家創下兩項無人機表演健力士世界紀錄的公司。 作為越南領先的文化項目與旅遊景點開發公司,Corex 亦曾成功籌辦「魅力昇龍 2024」無人機表演和「永恆魅力芽莊 2024」(The Ever Glamour Nha Trang (EGN) 2024) 活動。 Corex 的代表分享道:「我們有信心,這次表演將創下最大型煙火無人機表演的新健力士世界紀錄,進一步鞏固我們作為創新文化活動領導者的名聲。」

這項活動無疑將鞏固河內作為領先創意城市和全球文化旅遊勝地的名聲,吸引全球遊客前來體驗歷史奇觀。

媒體聯絡人:

Minh Thang Nguyen 先生

營銷及策略副總經理

電郵:thangnm@corex.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac6a150b-4062-4585-9d93-a187bd5f6506