Résultats commerciaux 2024 de Renault Group : En 2024 toutes les marques du Groupe progressent grâce à 10 lancements

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 janvier 2025

20250116_Communiqué_Renault Group_Résultats Commerciaux 2024

EN 2024 TOUTES LES MARQUES DU GROUPE PROGRESSENT GRÂCE À 10 LANCEMENTS

En 2024, les ventes de Renault Group s’élèvent à 2 264 815 véhicules (+ 1,3 % vs 2023) dans le monde Renault : 1 577 351 véhicules (+ 1,8 % vs 2023) Dacia : 676 340 véhicules (+ 2,7 % vs 2023) Alpine : 4 585 véhicules (+ 5,9 % vs 2023)

En Europe 1 , le Groupe progresse deux fois plus que le marché, avec des ventes en hausse de 3,5 %. Avec 1 599 051 véhicules vendus , Renault Group est sur le podium des constructeurs automobiles avec Sandero voiture la plus vendue tous canaux confondus.

, Renault Group est sur le avec tous canaux confondus. À l’international, avec son International Game Plan, la marque Renault voit ses ventes progresser au Brésil (+ 10,3 %) grâce à Kardian et en Corée du Sud (+ 80,6 %) grâce au lancement de Grand Koleos, premier véhicule de la nouvelle entité Renault Korea.

Le Groupe maintient sa politique commerciale centrée sur la valeur : Les ventes à clients particuliers en Europe représentent plus de 63 % de celles du Groupe (soit + 21 points vs la moyenne du marché) avec 4 modèles 2 dans le top 10 de cette catégorie. Les ventes sur les segments C et supérieurs en Europe représentent 30 % de celles du Groupe. La marque Renault a lancé cette année Scenic E-Tech electric, Symbioz et Rafale, tandis que Dacia a dévoilé Bigster qui sera lancé prochainement.

: Renault Group poursuit son offensive d’électrification , avec 34,7 % 3 de ventes électrifiées en Europe (+ 4,3 points vs 2023). Les ventes de véhicules hybrides augmentent de 45,0 %, soit 25,5 % des ventes du Groupe (+7,5 points vs 2023). Avec 40 % de véhicules hybrides parmi ses ventes de véhicules thermiques, la marque Renault conforte sa deuxième place en Europe. Les véhicules électriques représentent 9,0 % des ventes de Renault Group dans une année de transition en termes de plan produits. Celui-ci commence à se refléter dans le mix du 4 ème trimestre qui s’élève à plus de 12 %, soit près de 5 points de plus par rapport au reste de l’année. Pour la marque Renault, 13,0 % de ses ventes sont électriques. Arrivée au mois d’octobre en France, Renault 5 E-Tech electric est l’électrique la plus vendue sur les mois de novembre et décembre.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe représente environ 2 mois de ventes prévisionnelles à fin décembre 2024.

En 2025, le Groupe lancera 7 véhicules 4 : Pour soutenir l’offensive d’électrification en Europe, avec entre autres : Renault 4 E-Tech electric, Dacia Bigster, Alpine A390 et Mobilize Duo & Bento . Dans la continuité de l’International Game Plan, pour gagner des parts de marché dans ses régions clés.



Boulogne-Billancourt, le 16 janvier 2025

Marque Renault

Marque française la plus vendue au monde, en 2024, Renault a enregistré 1 577 351 ventes (VP+VU), et continue sa croissance (+ 1,8 % vs 2023). En Europe , Renault progresse de 3,3 %, mieux que le marché à +1,7 %, pour atteindre 1 009 672 véhicules vendus, notamment porté par la France (+ 0,4 %), l’Espagne (+ 10,8 %), le Royaume-Uni (+ 21,4 %) et l’Italie (+ 6,7 %). La marque poursuit sa stratégie en s’appuyant, d’une part, sur une offre hybride reconnue (40 % des ventes de véhicules thermiques) et d’autre part, sur une offre 100 % électrique récompensée par deux prix consécutifs Car of the Year (Scénic E-Tech electric, COTY 2024, et Renault 5 E-Tech electric, COTY 2025, véhicule électrique le plus vendu en France sur les mois de novembre et décembre). Sur le marché du véhicule utilitaire, la marque est leader5 en Europe avec 310 458 immatriculations (+ 4,6 % vs 2023). A l’international , Renault enregistre une croissance sur les marchés où de nouveaux modèles ont été lancés. Grâce à Kardian, la marque progresse de 10,3 % au Brésil et de 7,2 % au Maroc. Grand Koleos, premier véhicule de la nouvelle entité Renault Korea, permet de croitre de 80,6 % en Corée du Sud.

Forte de sa stratégie orientée vers la valeur, Renault a continué son offensive sur les segments C et supérieurs, en lançant Scenic E-Tech electric, Symbioz et Rafale. Par ailleurs, les ventes à clients particuliers représentent plus d’une vente sur deux de la marque.

En 2025, Renault continuera son offensive d’électrification avec le lancement commercial de Renault 4 E-Tech electric et le déploiement de Renault 5 E-Tech electric sur ses différents marchés, renforcé par une nouvelle version avec une batterie 40 KWh.

Marque Dacia

La marque Dacia comptabilise 676 340 ventes dans le monde en 2024 (+ 2,7 % vs 2023), et atteint des parts de marché record, notamment en Italie (+ 13,1 %), au Maroc (+ 16,3 %), en Espagne (+ 12,4 %), ou encore en Belgique et au Luxembourg (+ 15,4 %). Ce résultat est porté par un plan produit fort autour de 4 modèles piliers : Sandero, Duster, Jogger et Spring. Cette dynamique se poursuivra en 2025 avec l’arrivée de Bigster dont les commandes ont été ouvertes début janvier et qui arrivera en concession au printemps 2025. Dacia conforte également sa position sur le podium des marques les plus vendues auprès des clients particuliers, son cœur de clientèle. Dacia Sandero est, une fois de plus depuis 2017, la voiture la plus vendue auprès des clients particuliers mais également, en 2024, la voiture la plus vendue tous canaux confondus.

En 2025, la marque entend continuer sa stratégie basée sur l’essentiel en l’étendant au segment C avec Bigster, et met également l’accent sur l’électrification avec désormais 3 modèles disponibles en motorisation hybride (Jogger, Duster et Bigster).

Marque Alpine

Pour la quatrième année consécutive, Alpine enregistre une progression de ses ventes (+ 5,9 % vs 2023) avec 4 585 véhicules immatriculés. L’Italie (+ 37,5 %), le Royaume-Uni (+ 24,9 %), l’Espagne (+ 19,3 %) et l’Allemagne (+ 10,6 %) sont les marchés qui ont le plus porté la croissance de la marque cette année. L’année 2024 marque un tournant avec le lancement de l’offensive produit sur le marché de l’électrique avec l’A290, sa toute première citadine sportive 100 % électrique, également élue Car of the Year 2025.

En 2025, la marque ajoutera à son Dream Garage l’A390, un sport fastback 100 % électrique et continuera son expansion à l’international notamment en Irlande et dans les pays nordiques (Norvège, Finlande et Danemark).

Marque Mobilize

Depuis octobre 2024, Mobilize a ouvert les commandes de Duo, en version avec et sans permis de conduire. Engagée à proposer des solutions de recharge simples et accessibles aux conducteurs de véhicules électriques, la marque a aussi enrichi son offre avec Mobilize Power, son service de recharge bidirectionnelle à domicile disponible aujourd'hui avec Renault 5 E-Tech electric et Alpine A290. Mobilize poursuit également l'extension de son réseau de charge ultra-rapide Mobilize Fast Charge en France, ainsi qu'en Italie suite à l’accord signé avec Autostrade per l’Italia.

VENTES MONDIALES DE RENAULT GROUP PAR MARQUE

Volumes 2024 ∆ %

vs. 2023 Renault 1 577 351 +1,8 VP 1 174 380 +1,5 VU 402 971 +2,8 Dacia 676 340 +2,7 VP 670 136 +2,7 VU 6 204 +6,6 Renault Korea Motors 6 539 -70,3 Alpine 4 585 +5,9 Renault Group 2 264 815 +1,3

LES QUINZE PREMIERS MARCHÉS DE RENAULT GROUP EN 2024

Volumes 2024 Parts de marché (en %) 1 FRANCE 541 795 25,8 2 ITALIE 205 423 11,7 3 TURQUIE 167 262 13,5 4 ESPAGNE 149 697 12,7 5 ALLEMAGNE 144 586 4,7 6 BRESIL 139 214 5,6 7 ROYAUME-UNI 121 711 5,3 8 MAROC 67 686 38,4 9 BELGIQUE+LUXEMBOURG 64 925 11,5 10 ROUMANIE 61 217 35,5 11 POLOGNE 54 785 8,8 12 PAYS-BAS 49 851 9,8 13 INDE 41 729 0,9 14 COREE DU SUD 39 826 2,5 15 PORTUGAL 36 164 14,9







RENAULT GROUP RELATIONS MEDIAS





Rie Yamane

+33 6 03 16 35 20

rie.yamane@renault.com





Paul Jacobsoone

+33 6 82 76 23 96

paul.jacobsoone@renault.com







RENAULT GROUP RELATIONS INVESTISSEURS





Philippine de Schonen

+33 6 13 45 68 39

Philippine.de-schonen@renaut.com







À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques - Renault – Dacia – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu plus de 2,264 millions de véhicules en 2024. Il réunit près de 105 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

1 Périmètre Europe de l’ACEA

2 Sandero, Duster, Clio et Captur

3 Données provisoires à fin décembre 2024, basées sur une partie des marchés européens : France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Roumanie, Slovénie et Suisse

4 Sans compter 2 restylages

5 Hors pick-up

Pièce jointe