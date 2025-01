Aspo Oyj

Pörssitiedote

16.1.2025 klo 9:00

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Aspo Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Aspo Oyj:n 25.4.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan seitsemän.

Hallituksen kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Patricia Allam, Annika Ekman, Tapio Kolunsarka, Mikael Laine, Kaarina Ståhlberg, Tatu Vehmas ja Heikki Westerlund.

Kaikilta edellä mainituilta hallitukseen ehdolla olevilta henkilöiltä on saatu tehtävään suostumus. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Ehdotetut henkilöt ovat saattaneet yhtiön tietoon, että mikäli he tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Westerlundin ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Mikael Laineen.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Patricia Allamia ja Tatu Vehmasta, joiden katsotaan olevan riippuvaisia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan:

- hallituksen jäsen 3 000 euroa / kuukausi

- varapuheenjohtaja 4 400 euroa / kuukausi

- puheenjohtaja 6 000 euroa / kuukausi

Valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 800 euroa / kokous ja puheenjohtajille 1 200 euroa / kokous. Mikäli valiokunnan puheenjohtaja on myös hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, valiokunnan puheenjohtajan palkkion ehdotetaan olevan sama kuin valiokunnan jäsenellä. Hallituksen jäsenelle ei makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin kuuluvaan yhtiöön.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Aspon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat. Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan ovat kuuluneet seuraavat neljän suurimman osakkeenomistajan nimeämät edustajat: Roberto Lencioni, puheenjohtaja (Vehmaksen suku mukaan lukien AEV Capital Holding Oy); Gustav Nyberg (Nybergin suku mukaan lukien Oy Havsudden Ab); Pekka Pajamo (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Karoliina Lindroos (Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Lisäksi Aspon hallituksen puheenjohtaja Heikki Westerlund on toiminut toimikunnan asiantuntijana.



