Bitget 成為首間推出 Bittensor TAO 代幣質押權益證明 (PoS) 的中心化交易所 (CEX)

維多利亞，塞舌爾, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 將成為首間為 Bittensor 原生代幣 $TAO 提供質押服務的主要中心化交易所 (CEX)，用戶可獲得直接從其平台賺取獎勵的機會。 這種低風險的金融工具讓參與者可透過質押，以分配加密貨幣來驗證區塊鏈交易而獲得獎勵，免除中介機構並且加強對去中心化金融的參與。

新功能允許用戶直接在區塊鏈網絡上質押其權益證明 (PoS) 資產，簡化了傳統的質押流程。 它消除了對專門硬件或複雜設置的要求，令它成為新手及經驗豐富投資者均可採用的選擇。 用戶現在可以質押資產並且獲得相同代幣作為獎勵，有利於實現低風險的財富增長。

$TAO 的質押採用權益證明 (PoS) 共識機制，讓代幣持有人能夠參與網絡驗證，以保護 Bittensor 網絡及獲取激勵。 由於已質押資產會立即被鎖定在 PoS 網絡中，Bitget 的 $TAO 質押功能允許代幣持有者獲利，而無需為代幣持有者管理自己的驗證節點。

這種整合提供了多項優勢，包括即時的獲利可見程度、穩定的回報及提高安全程度。 透過在質押期間鎖定資產，Bitget 最大程度地降低了私人鑰匙遺失或被盜竊的風險，成為資產增值最安全的其中一種方式。

隨著人工智能 (AI) 有望持續得到主流的關注，$TAO 代幣質押服務為質押者提供機會，獲取達 15% 年利率的可觀收益，超越其他來自鏈上節點質押選項的收益獎勵。 $TAO 質押服務為用戶參與加密貨幣及人工智能領域敞開了大門，展現出 Bitget 致力為用戶提供塑造去中心化金融 (DeFi) 生態系統的工具和機遇日益增長的承諾。

Bitget 的質押功能提供了一系列的優勢，令它成為尋求保守而有效的財富增長人士的理想選擇。 投資者可以在不增加風險的情況下，以重新投資選項來提高資產的增長，在長期取得穩定的回報。 平台精簡了質押和贖回的流程，滿足所有類型用戶的需要。 服務不收取任何費用，而回報亦與潛在區塊鏈的表現相符，為增加加密貨幣的持有量，Bitget 提供了既可靠又符合市場需要的解決方案。

Bitget 用戶現在可透過其帳戶使用 $TAO 質押服務。 欲展開質押和賺取獎勵，請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 4,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣、以太坊及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主） 及 İlkin Aydın （國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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