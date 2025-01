Vinte por cento da Geração Z e Alpha estão propensos a pensões baseadas em criptomoedas, de acordo com a Bitget Research

VICTORIA, Seicheles, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Um novo relatório da Bitget Research, divisão analítica da maior bolsa de criptomoedas do mundo e da empresa de Web3, Bitget, revela uma mudança significativa nas tendências de planejamento de aposentadoria entre as gerações mais jovens. De acordo com o estudo, 20% da Geração Z e Alpha estão propensos a receber pensões em criptomoedas, refletindo sua crescente confiança em sistemas financeiros alternativos e dinheiro digital.

Principais conclusões:

Entre os entrevistados, 78% expressaram maior confiança em opções alternativas de poupança para aposentadoria em comparação com os sistemas de pensão tradicionais.

em comparação com os sistemas de pensão tradicionais. Entre os entrevistados da Geração Z e Alpha, 20% mostraram uma disposição em receber pensões em criptomoedas .

. Mais de 40% dos jovens já investiram em criptomoedas, demonstrando um forte interesse por ativos digitais.

em criptomoedas, demonstrando um forte interesse por ativos digitais. Entre os entrevistados, 73% admitiram não compreender completamente como funcionam os fundos de previdência tradicionais.

O relatório destaca uma grande mudança em como as gerações mais jovens lidam com o planejamento financeiro. Para a Geração Z e Alpha, a aposentadoria tradicional, antes vista como essencial para a segurança financeira, agora está perdendo sua atratividade. Em vez disso, eles estão buscando soluções modernas e adaptáveis que estejam alinhadas com seus estilos de vida tecnológicos e mudanças nas prioridades.

Uma mudança de mentalidade geracional

As Gerações Z e Alpha, nativas digitais, cresceram em um mundo de rápido progresso tecnológico, e suas preferências financeiras refletem isso. Muitos são céticos em relação aos sistemas antigos e estão cada vez mais propensos a optar por soluções financeiras descentralizadas e baseadas em blockchain. O relatório revela que mais de 20% dos jovens estão propensos a incluir criptomoedas em seus planos de aposentadoria, e veem isso como uma abordagem moderna para garantir seu futuro financeiro.

"Isso é um alerta para o setor financeiro", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "As gerações mais jovens não estão mais satisfeitas com sistemas de pensão sem predefinidos. Eles estão procurando soluções modernas que proporcionem mais controle, flexibilidade e transparência".

Desafios a superar

Enquanto o interesse por ativos digitais está crescendo entre as gerações mais jovens, obstáculos como a volatilidade das criptomoedas, a incerteza regulatória e os riscos da segurança cibernética continuam a impedir uma adoção generalizada. Além disso, muitos jovens não estão plenamente informados sobre as opções de pensão tradicionais ou baseadas em criptomoedas.

O relatório enfatiza a importância de abordar esses desafios, destacando que pensões em criptomoedas poderiam se tornar uma opção transformadora para as gerações mais jovens, se feitas da maneira correta. Com interfaces intuitivas, melhor educação e medidas de proteção mais fortes, os ativos digitais poderiam oferecer uma maneira transparente e eficiente de economizar para o futuro.

O que as instituições financeiras precisam saber

O relatório envia uma mensagem clara aos governos e às instituições financeiras: adaptem-se ou corram o risco de ficar para trás. As conclusões pedem foco em:

Simplificar e modernizar os sistemas tradicionais de pensão. Fornecer educação sobre o planejamento financeiro, tanto tradicional quanto baseado em criptomoedas. Estabelecer regulamentações claras para abordar preocupações sobre a estabilidade e segurança das criptomoedas.



"Os jovens estão reformulando a maneira como pensamos sobre dinheiro", acrescentou Gracy Chen. "O surgimento das pensões em criptomoedas não é apenas uma tendência passageira – é parte de uma revolução financeira maior. A indústria precisa se atualizar".

