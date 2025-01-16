Bitget Research 发现，20％ 的 Z 世代和 Alpha 世代对基于加密货币的养老金持开放态度

塞舌尔维多利亚, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 的分析部门 Bitget Research 发布了一份新报告，揭示了年轻一代退休计划趋势的重大转变。 研究显示，20% 的 Z 世代和 Alpha 世代愿意以加密货币形式领取养老金，这反映出他们对替代性金融体系和数字货币的信任度日益提升。

主要调查结果：

78% 的受访者表示，与传统养老金体系相比，他们更 信任替代性退休储蓄 方案。

方案。 20% 的 Z 世代和 Alpha 世代受访者表示 愿意以加密货币形式领取养老金 。

。 超过 40% 的年轻人已经投资了 加密货币，这表明他们对数字资产有着浓厚的兴趣。

加密货币，这表明他们对数字资产有着浓厚的兴趣。 73% 的受访者承认他们对传统养老基金的运作方式缺乏全面了解。

该报告突显了年轻一代理财方式的重大转变。 对于 Z 世代和 Alpha 世代而言，曾经被视为财务安全基石的传统养老金正在失去吸引力。 他们正在寻求现代化、适应性强的解决方案，以适应他们的科技化生活方式和不断变化的优先事项。

代际思维转变

作为数字原生代，Z 世代和 Alpha 世代成长于技术飞速发展的时代，他们的理财偏好也反映了这一点。 他们当中的许多人对旧体系持怀疑态度，并且越来越倾向于去中心化金融和基于区块链的解决方案。 报告显示，超过 20% 的年轻人愿意将加密货币纳入退休计划，并将其视为保障财务未来的现代方式。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 说道：“这为金融业敲响了警钟。 年轻一代已经不再满足于一刀切的养老金体系。 他们正在寻找能够赋予他们更多控制力、更强灵活性和更高透明度的现代解决方案。”

亟待克服的挑战

虽然年轻一代对数字资产的兴趣日益浓厚，但加密货币波动性、监管不确定性和网络安全风险等障碍仍然阻碍着其广泛采用。 此外，许多年轻人对传统养老金方案和基于加密货币的养老金方案都缺乏充分的了解。

报告强调了应对这些挑战的重要性，并指出，如果运作得当，加密货币养老金可能会成为年轻一代的变革性方案。 通过提供用户友好的界面、加强教育以及强化安全保护措施，数字资产有望成为一种透明且高效的未来储蓄方式。

金融机构需关注的要点

该报告向政府和金融机构发出明确信号：要么适应时代，要么面临被淘汰的风险。 根据研究结果，以下几点值得关注：

简化和现代化传统养老金体系。 普及有关传统和基于加密货币的理财规划的知识。 制定明确的规章制度，消除人们对加密货币稳定性和安全性的担忧。



Gracy Chen 补充道：“年轻人正在重塑我们对金钱的看法。 加密货币养老金的兴起不仅仅是一时的潮流，而是更大规模金融革命的一部分。 行业需要适应新的发展趋势。”

关于 Bitget

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