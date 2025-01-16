Bitget Research 指出兩成的 Z 世代及 Alpha 世代人士對以加密貨幣為主的退休金持開放態度

維多利亞，塞舌爾, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自全球頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 研究部門 Bitget Research 的最新報告顯示，年青世代之間對於退休規劃的趨勢產生了重大轉變。 據研究指出，有 20% 的 Z 世代及 Alpha 世代人士對於以加密貨幣來領取退休金的方式持開放態度，反映出他們對另類金融系統及數碼貨幣的信賴有增無減。

重點調查結果：

與傳統退休金制度相比，78% 的受訪者表達對 另類退休儲蓄 選項更添信心。

選項更添信心。 20% Z 世代及 Alpha 世代的受訪者表示， 樂意以加密貨幣的形式領取退休金 。

。 超過 40% 年青的個別人士經已投資 於加密貨幣，展現出對數碼資產的濃厚興趣。

於加密貨幣，展現出對數碼資產的濃厚興趣。 73% 的受訪者承認對於傳統退休金如何運作缺乏全面了解。

該報告突顯出年輕世代在如何著手處理財務規劃方面產生了重大轉變。 過往在財務保障方面一直佔據重要地位的傳統式退休金，對於 Z 世代和 Alpha 世代而言其吸引力正逐漸退減。 反之，他們現正尋求一些既現代化，而又具備適應能力的解決方案，以符合其精通科技的生活模式，以及不斷變化的優先事項。

世代思維上的轉變

數碼原生的 Z 世代和 Alpha 世代於科技急速進展的環境下成長，而他們在財務上的偏好亦正好反映了這一點。 當中有許多人對舊有制度存疑，並且逐漸傾向於去中心化金融及以區塊鏈為基礎的解決方案。 報告揭示了超過 20% 的年青一族，對於在退休計劃中包含加密貨幣持開放式態度，將之視為保障財務未來的現代化方式。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示：「這無疑是對金融業界的一次當頭棒喝。 千篇一律的退休金制度已無法再滿足年輕世代的需要。 他們現正尋求更具自主性、靈活性和透明度的現代化解決方案。」

要克服的困難

儘管年輕世代對數碼資產的興趣與日俱增，惟加密貨幣的波幅、監管的不明朗性和網絡安全風險等因素，仍是持續妨礙數碼資產獲得廣泛採納的主要障礙。 此外，許多年青一輩對於傳統及以加密貨幣為主的退休金選擇缺乏全面認識。

報告強調了解決這些困難的重要性，指出若處理得宜的話，加密貨幣退休金有可能成為年輕世代的變革選擇。 若能提供方便使用的介面、更好的教育及更強大的保障措施，則數碼資產有可能為未來提供既具透明度而又有效的儲蓄方式。

金融機構須知

該報告向一眾政府及金融機構發出了明確的訊息：「順應大勢所趨，否則便有落後之虞。」 研究結果呼籲關注的事項：

傳統退休金制度需作出精簡和現代化。 為傳統及以加密貨幣為主的財務規劃提供適當教育。 制定明確的法規，以解決對加密貨幣穩定性及安全性的顧慮。



Gracy Chen 補充說：「年輕一代正在重塑我們對金錢的固有觀念。 加密貨幣退休金的興起並非只是曇花一現的趨勢，而是一場更大型金融變革的一部分。 業界必須迎頭趕上。」

關於 Bitget

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