Avec « La cybersécurité qui a du mordant », CIRA met en valeur la férocité de la bernache canadienne dans une nouvelle campagne publicitaire

OTTAWA, Ontario, 16 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Services de cybersécurité de CIRA protègent plus de huit millions de personnes. L’organisation cherche à encourager plus de Canadien·nes à participer au mouvement en lançant sa première grande campagne publicitaire en matière de cybersécurité. La campagne numérique s’inspire de l’être intransigeant le plus redoutable du pays, la bernache canadienne, qui se bat férocément pour ses oisons, sa place sur le trottoir ou une croûte de pain. L’imposante bernache illustre la volonté farouche de CIRA de protéger les institutions, les petites entreprises et les particulier·ères canadien·nes exposé·es à des cyberattaques.

CIRA assure la cyberprotection à la manière canadienne, ce qui signifie qu’elle se constitue un groupe de partenaires et d’institutions dans le pays pour mettre en œuvre des solutions de cybersécurité efficaces, adaptables, accessibles et fiables conçues pour les familles et les organisations, sans compromettre la sécurité et la souveraineté des données des client·es.

Devant l’augmentation des cyberincidents dans tous les secteurs économiques, y compris dans les écoles, les municipalités, les universités et les hôpitaux, les organisations canadiennes doivent se mettre en formation défensive pour faire échouer les cybercriminel·les qui emploient des tactiques toujours plus complexes et performantes. Cette campagne montre comment CIRA utilise ses 20 années d’expertise en matière de technologies, son infrastructure pancanadienne et ses partenariats avec des organisations et des gouvernements à l’échelle du pays pour mettre en échec les cybermenaces. CIRA est fière d’offrir des services et des solutions conçus pour faire face à l’évolution des menaces en matière de sécurité en ligne au Canada et à l’étranger, tout en réinvestissant dans des outils gratuits tels que le Bouclier canadien de CIRA dans le but de protéger tous/toutes les Canadien·nes et de faire d’Internet un endroit plus sûr.

« Pour bon nombre d’organisations canadiennes, la question n’est plus de savoir quand elles seront touchées, mais plutôt quand elles le seront à nouveau », a expliqué Jon Ferguson, vice-président à la cybersécurité et au DNS de CIRA. « Notre campagne est à l’image du Canada, car nous voulons que les organisations sachent qu’elles peuvent trouver des solutions de cybersécurité de classe mondiale pour protéger leurs données, leurs activités et leurs clients ici même, au pays. Les produits de CIRA sont des solutions de cybersécurité conçues au Canada et adaptées à leur réalité quotidienne et à leur budget. »

Développée par l’agence torontoise primée, Agnostic, la campagne se déroulera sur les médias sociaux et les plateformes numériques.

Ressources supplémentaires

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur les Services de cybersécurité de CIRA .



À propos de CIRA

CIRA est l’organisme national à but non lucratif le plus connu pour sa gestion du domaine .CA au nom de la population canadienne. En tant que cheffe de file de l’écosystème Internet au Canada, CIRA offre une vaste gamme de produits, de programmes et de services conçus pour faire d’Internet un espace sécurisé et accessible pour la population canadienne. CIRA défend le Canada sur la scène nationale et internationale pour soutenir son objectif visant à bâtir un Internet fiable pour les Canadien·nes en contribuant à façonner l’avenir d’Internet.

Personne-ressource pour les médias

Delphine Avomo Evouna

613 315-1458

delphine.avomoevouna@cira.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ef814c9f-0dc5-41f3-81ab-9dbe4627352b/fr