Copenhagen Capital A/S – Foreløbigt resultat af frivilligt betinget overtagelsestilbud til aktionærerne i NTR Holding A/S og forhøjelse og forlængelse af tilbuddet.

Copenhagen Capital A/S offentliggør hermed i overensstemmelse med § 21 i bekendtgørelsen om overtagelsestilbud, det foreløbige resultat af købstilbuddet.



Den foreløbige og ikke bindende optælling af accepter viser, at Copenhagen Capital A/S har modtaget gyldige accepter for i alt 249.600 B-aktier svarende til 10,09% af aktiekapital og 7,22% af stemmer i NTR Holding A/S.



Copenhagen Capital A/S har tillige modtaget betinget accept af købstilbuddet med hensyn til 93.979 A-aktier og 153.400 B-aktier. Den betingede accept er navnlig betinget af godkendelse af samtykke fra Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen.



Copenhagen Capital A/S har i dag indgået aftale om køb af 15.350 stk. A-aktier til kurs 6,3 kr. pr. aktie og 1.589.192 B-aktier til kurser op til 5,0 kr. pr. aktie i NTR Holding A/S.



De indkomne accepter og de i markedet købte aktier giver tilsammen Copenhagen Capital A/S i alt 74,92 % af aktiekapitalen og 57,60 % af stemmerettighederne i NTR Holding A/S. Copenhagen Capital A/S vil derfor forhøje tilbuddet til alle B-aktionærer til kurs 5,0 kr. pr. B-aktie à 2 kr.



Tilbudsperioden forlænges samtidig til den 5. februar 2025 kl. 23:59. Et tillæg til Tilbudsdokumentet vil blive offentliggjort så snart, at Finanstilsynet har godkendt det.



Copenhagen Capital A/S vil offentliggøre det endelige resultat af købstilbuddet senest den 10. februar 2025.



Købstilbuddet forventes afviklet den 12. februar 2025.

Copenhagen Capital A/S

Direktør Rasmus Greis

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: rg@copenhagencapital.dk

