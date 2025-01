Un leader des technologies RH choisit Quadient pour assurer la conformité en matière d’accessibilité de ses communications clients

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce un nouveau contrat avec un important fournisseur américain de solutions cloud intégrées pour la gestion du capital humain et de la paie. L’entreprise a sélectionné la plateforme de gestion des communications client (CCM) Quadient Inspire pour garantir la conformité en matière d’accessibilité pour l’un de ses clients, une agence fédérale américaine.

Pour répondre aux exigences d’un client fédéral, cette entreprise devait garantir que ses communications respectaient la conformité à la Section 508, une réglementation visant à rendre les communications accessibles aux personnes en situation de handicap. Confrontée à des retards avec sa solution précédente, l’entreprise faisait face à un risque de sanctions juridiques et à la perte de ce client en cas de non-respect des délais de conformité. Elle s’est alors tournée vers Quadient et sa plateforme CCM Inspire, identifiées comme la solution optimale. En seulement 30 jours, Quadient a permis à l’entreprise de répondre pleinement aux critères de conformité, notamment grâce à la création de tableaux imbriqués accessibles, assurant ainsi le respect des exigences réglementaires et renforçant durablement sa relation client.

Chris Hartigan, Directeur Solutions d’Automatisation Digitale chez Quadient, a déclaré : « Le choix de notre client pour Quadient Inspire illustre notre capacité à proposer des solutions performantes et adaptées aux secteurs fortement réglementés. Dans un délai très strict, nous avons permis à notre client de se conformer à la Section 508 et de respecter des délais critiques, tout en assurant des communications accessibles et engageantes pour leur client fédéral. Ce projet illustre le rôle clé de Quadient dans l’accompagnement des organisations pour concevoir des communications personnalisées et inclusives, créant un esprit de confiance et renforçant les relations client sur tous les canaux ».

Quadient est un leader reconnu sur le marché des solutions cloud de gestion des communications client omnicanales. Récemment reconnue Leader dans l’IDC MarketScape : Évaluation mondiale des solutions de génération automatisée de documents et de gestion des communications client 2024, Quadient a aussi enregistré la croissance la plus rapide parmi les principaux fournisseurs de solutions CCM au niveau mondial en 2023, surpassant la croissance globale du marché.

À propos de Quadient

Quadient est une plateforme mondiale d'automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables à travers des canaux numériques et physiques. Quadient accompagne les entreprises de toutes tailles dans leur transformation numérique et leur croissance, en augmentant leur efficacité opérationnelle et en créant des expériences client significatives. Cotées sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et intégrées aux indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40, les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME. Pour plus d'informations sur Quadient, visitez le site www.quadient.com/fr/.

