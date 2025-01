Bitget LaunchX unterstützt Jambo bei der Beschaffung von 5 Millionen US-Dollar für das Satellitenstartprogramm

VICTORIA, Seychellen, Jan. 20, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, ist stolz darauf, das bevorstehende LaunchX-Event für Jambo, das weltweit größte On-Chain-Mobilfunknetzwerk, anzukündigen. Jambo beabsichtigt, durch den Verkauf von Token auf Bitget LaunchX 5 Millionen US-Dollar zur Finanzierung seines ehrgeizigen Satellitenstartprogramms aufzubringen. Diese Initiative soll JamboPhones zu einem globalen Netzwerk verbinden und den Zugang zu dezentralen Diensten erweitern.

Jambo ist mit seinem 99 US-Dollar teuren krypto-nativen Smartphone JamboPhone eines der weltweit führenden Unternehmen im Blockchain-Ökosystem. Mit über 700.000 verkauften Einheiten allein im Jahr 2024 ist das Unternehmen Vorreiter bei der Einführung von Web3-Technologien in Schwellenländern. Das Satellitenprogramm leitet die nächste Phase der vertikalen Integration des grenzenlosen Datenzugriffs für JamboPhone-Nutzer auf der ganzen Welt ein.

Das JamboPhone ist ein erschwingliches, hochwertiges Gerät, auf dem Web3-Anwendungen vorinstalliert sind, mit denen die Nutzer dezentrale Finanz-, Spiel- und Verdienstmöglichkeiten nutzen können. Mit seinem Satellitenprogramm geht Jambo noch einen Schritt weiter und ermöglicht seinen Nutzern auch in abgelegenen Gebieten mit eingeschränkter Internetverbindung einen ununterbrochenen Zugang zum Ökosystem.

LaunchX ist die führende Token-Launch-Plattform von Bitget, die Nutzern Zugang zu Krypto-Projekten im Frühstadium mit soliden Fundamentaldaten und innovativen Zielen bietet. Durch die Teilnahme an LaunchX erhalten Nutzer nicht nur Zugang zu vielversprechenden Token, sondern tragen auch zur Weiterentwicklung revolutionärer Technologien bei.

Gracy Chen, CEO von Bitget, kommentierte dies wie folgt: „Jambos Vision, die Welt durch Blockchain und mobile Innovation zu verbinden, passt perfekt zu unserem Plan, transformative Projekte zu unterstützen. Indem wir das Satellitenprogramm von Jambo über LaunchX unterstützen, wollen wir ihre Bemühungen unterstützen, die digitale Kluft zu überbrücken und das Potenzial des Web3 für aufstrebende Märkte zu erschließen. Dies unterstreicht Bitgets Engagement, Projekte zu ermöglichen, die einen langfristigen Mehrwert für das globale Krypto-Ökosystem schaffen.“

Die Satellitenstart-Initiative von Jambo ist ein mutiger Schritt zur vertikalen Integration seiner Konnektivitätsinfrastruktur. Das Programm zielt darauf ab, mehr als 3 Milliarden Menschen, die derzeit keinen Internetzugang haben, mit einem zuverlässigen Zugang zum Internet zu versorgen, die Einführung von Kryptowährungen durch einen konsistenten Datenzugang zu fördern und das Netzwerk zukunftssicher zu machen, um den wachsenden Anforderungen einer dezentralisierten Welt gerecht zu werden.

„Da wir im Besitz unserer Konnektivitätsinfrastruktur sind, können wir sicherstellen, dass unsere Nutzer immer mit der dezentralisierten Wirtschaft verbunden bleiben“, erklärte James Zhang, CEO von Jambo. „Das Satellitenprogramm stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit des JamboPhones, sondern schafft auch neue Möglichkeiten für Blockchain-basierte mobile Anwendungen, von dezentralen Validatoren bis hin zu Peer-to-Peer-Netzwerken.“

Jambo ($J) ist das zweite Projekt auf Bitget LaunchX nach dem erfolgreichen Start von Fuel Network ($FUEL). Fuel Network übertraf sein Ziel von 5,5 Mio. USD aufgrund des überwältigenden Interesses und erhielt von 141.430 Teilnehmern Zusagen über insgesamt mehr als 400 Mio. USDT.

Der Jambo-Token ($J) ist das Herzstück des Jambo-Ökosystems und bietet Belohnungen, Rabatte und Auszahlungen, die das dezentralisierte Wirtschaftsmodell fördern, das das Unternehmen anstrebt. Über Bitget LaunchX können Nutzer sich dieser bahnbrechenden Initiative anschließen und Teil einer Reise werden, die Blockchain, Hardware und Konnektivität verbindet.

Weitere Informationen zur Teilnahme am LaunchX-Event für Jambo finden Sie hier.

