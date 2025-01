Bitget LaunchX apoia a arrecadação de fundos de US$ 5 milhões da Jambo para o programa de lançamento de satélites

VICTORIA, Seychelles, Jan. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, líder em bolsa de criptomoedas e Web3, tem o prazer de anunciar o próximo evento LaunchX para a Jambo, a maior rede móvel on-chain do mundo. A Jambo pretende arrecadar US$ 5 milhões por meio de uma venda de tokens no Bitget LaunchX para financiar seu ambicioso programa de lançamento de satélites, uma iniciativa projetada para conectar uma rede global de JamboPhones e expandir o acesso a serviços descentralizados.

A Jambo é líder global no ecossistema de blockchain por meio de seu smartphone nativo de criptomoedas de US$ 99, o JamboPhone. Com mais de 700.000 unidades vendidas somente em 2024, a empresa está na vanguarda para levar as tecnologias Web3 aos mercados emergentes. O programa de satélite é a próxima fase para integrar verticalmente o acesso de dados sem fronteiras aos usuários do JamboPhone em todo o mundo.

O JamboPhone é um dispositivo acessível e de alta especificação pré-instalado com aplicativos Web3, que permite que os usuários se envolvam em finanças descentralizadas, jogos e oportunidades de ganhos. Com seu programa de satélite, a Jambo está elevando seu ecossistema a um novo patamar ao garantir o acesso ininterrupto aos dados do usuário, mesmo em áreas remotas com conectividade limitada à Internet.

O LaunchX é a principal plataforma de lançamento de tokens da Bitget, que permite que os usuários acessem projetos de criptomoedas em estágio inicial com fundamentos sólidos e objetivos inovadores. Ao participar do LaunchX, os usuários não apenas obtêm acesso a tokens promissores, mas também contribuem para o avanço de tecnologias revolucionárias.

Gracy Chen, CEO da Bitget, afirmou: "A visão da Jambo de conectar o mundo por meio de blockchain e inovação móvel se alinha perfeitamente com nosso plano de apoiar projetos transformadores. Ao facilitar o programa de satélites da Jambo por meio do LaunchX, nosso objetivo é potencializar seus esforços para reduzir a exclusão digital e liberar o potencial da Web3 para os mercados emergentes. Essa é uma prova do compromisso da Bitget em viabilizar projetos que geram valor de longo prazo para o ecossistema global de criptomoedas".

A iniciativa de lançamento de satélites da Jambo representa um movimento ousado para integrar verticalmente sua infraestrutura de conectividade. O programa busca fornecer acesso confiável à Internet para mais de 3 bilhões de pessoas que atualmente não têm conectividade, capacitar a adoção de criptomoedas por meio do acesso consistente a dados e preparar sua rede para o futuro para as crescentes demandas do mundo descentralizado.

"Por sermos donos da nossa infraestrutura de conectividade, podemos garantir que nossos usuários permaneçam conectados à economia descentralizada", disse James Zhang, CEO da Jambo. "O programa de satélite não apenas fortalece a vantagem competitiva do JamboPhone, mas também cria novas possibilidades para aplicativos móveis baseados em blockchain, desde validadores descentralizados até redes peer-to-peer".

O Jambo ($J) é o segundo projeto apresentado no Bitget LaunchX, após o lançamento bem-sucedido da Fuel Network ($FUEL), que alcançou sua meta de US$ 5,5 milhões com um interesse impressionante, recebendo um compromisso total de mais de 400 milhões de USDT de 141.430 participantes.

O token Jambo ($J) está no centro do ecossistema da Jambo, oferecendo recompensas, descontos e pagamentos que alimentam a economia descentralizada imaginada pela empresa. Por meio do Bitget LaunchX, os usuários podem se juntar a essa iniciativa pioneira e fazer parte de uma jornada que mescla blockchain, hardware e conectividade.

Para mais detalhes sobre como participar do evento LaunchX da Jambo, acesse aqui.

